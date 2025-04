Ponen en vigencia la Baja Automática de Actividad Comercial

La Municipalidad de Salta puso en vigencia un nuevo servicio digital para comerciantes: la Baja Automática de Actividad Comercial. Este servicio consiste en la digitalización total del trámite que se realiza para el cierre de un comercio. La presentación de esta nueva herramienta digital se realizó en la Cámara de Comercio e Industria de Salta y estuvo encabezada por el intendente, Emiliano Durand.

“La parte final del cierre no estaba acorde a los cánones con los que pretendíamos que se lleguen a realizar. Habíamos visto que los indicadores no eran buenos porque había mucha demora, había una burocracia, sobre todo en cuestiones de documentación que le solicitábamos al vecino en forma permanente, y esto es así porque no había una fecha de corte”, explicó el director General de Rentas, Víctor Alemandi.

Anteriormente el cierre de negocio podía demorar hasta un año o más. Con la baja automática este trámite lleva solo unos minutos. Lo más importante de este proceso digital es que al finalizar el trámite de baja, se suspenderá de forma inmediata el cobro de los tributos comerciales. La Baja Automática se hace a través de la página de Rentas Municipal, ingresando con clave fiscal. En el canal de Youtube de la Municipalidad de Salta, hay un instructivo de cómo usar el nuevo servicio.

Los Certificados de Baja por Actividad Comercial y Regularización Fiscal podrán descargarse las veces que sean necesarias. Ya existía la habilitación comercial automática, ahora se suma la baja automática y se está trabajando para que la renovación de la habilitación, también sea online y fácil de hacer.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Gustavo Herrera destacó que la herramienta fomentará la formalidad en los comercios.

“Este era un trámite que veníamos pidiendo hace tiempo. En este caso digitalmente se puede cerrar el comercio y dejar de pagar. Es un servicio muy importante que ya está vigente. Creemos que esta es una herramienta que ayudará a que más comercios quieran estar en la formalidad” precisó.