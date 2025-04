En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó una cuestión de privilegio contra la diputada libertaria Griselda Galleguillos. El pedido llegó por parte de su par, Laura Cartuccia, previo al tratamiento del orden del día.

“Quiero solicitar una cuestión de privilegio por sus declaraciones públicas en las que se refirió a esta Cámara como un espacio de inútiles, parásitos, ñoquis, de cargos fantasmas y asesores truchos”, aseguró la legisladora.

Consideró que las declaraciones de su par significan “un agravio” generalizado para diputados y diputadas, pero, sobre todo, para el personal que trabaja en el lugar.

“No lo pienso dejar pasar esta vez, ya dejamos pasar muchas veces situaciones como esta donde se nos insultó. Los límites del respeto no pueden cruzarse. Representar al pueblo no puede ser defenestrar al otro”, finalizó Cartuccia.

Previo a la votación del pedido, el presidente de la Cámara – Esteban Amat – le dio la palabra a Galleguillos, explicándole que tenía la oportunidad de retractarse.

“Hoy tenemos 5 puntos para tratar y esta señora pide una sancion por haber dicho la verdad, me quieren callar por haber dicho que los diputados no vienen a trabajar y hay cargos fantasmas”, disparó la libertaria, lo que generó que el Presidente de la Cámara cortara su micrófono y expusiera: “Le tengo que cortar porque le daba la palabra para que se retracte. Respecto a la cuestión de privilegio, se arma una comisión para ver si hay sancion o no. Estará conformada por todo el cuerpo”.

Finalmente, Amat llamó a votar y solo 5 legisladores estuvieron en contra de la medida.