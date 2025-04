El "Tano" ante otra prueba difícil: "No me siento cuestionado"

“Nosotros tenemos que afianzarnos en esta categoría. Ese es el gran desafío”, sostuvo. En su análisis, jugar dos partidos en 48 horas obligó a tomar decisiones difíciles: “Me vi obligado a hacer eso”, afirmó, al justificar la inclusión de un equipo alternativo.

En cuanto a la elección de nombres y posiciones, Riggio no se guardó nada. “Tengo doce volantes y voy a poner un lateral de volante, lo tengo que pensar. Las decisiones también se toman con el plantel que tengo”, dijo, en referencia al caso de Rinaudo, a quien no vio cómodo fuera de su puesto natural. “Necesita 70 metros, no 30. Si lo presionan de costado y de espaldas, ya es otra cosa”, explicó con franqueza.

A pesar de algunas críticas, el DT aseguró sentirse firme en su puesto. “No me siento cuestionado. Me siento con un enorme desafío de hacer lo mejor posible. ¿Por qué me voy a sentir cuestionado si estamos a tres puntos del octagonal?”, retrucó, señalando que el equipo todavía está en zona de lucha. Además, agradeció el respaldo del público en un momento clave: “Le agradezco a la hinchada el acompañamiento de ayer”.

Sobre el valor de la Copa Argentina, Riggio fue claro: “Es el mejor torneo que tiene el país, pero teníamos que tomar esta decisión”. Para el técnico, la planificación fue clave y el objetivo es claro: sostener al club en la categoría. “No podemos estar siempre respondiendo a todas las inquietudes”, lanzó.