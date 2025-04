La decisión de Cristina Kirchner de aceptar el desdoblamiento electoral decidido por Axel Kicillof, más dejar de lado la posibilidad de impulsar, a través de una ley, las elecciones concurrentes, y ordenar acompañar la suspensión de las PASO, no fue suficiente para calmar la interna por más de 24 horas.

Hubo solo un día de aparente paz. El cristinismo no apoyó la modificación de los plazos electorales dispuestos por el Gobernador y en La Plata se molestaron. El respaldo fue a medias. Así lo creen.

En el cristinismo se defendieron planteando que la modificación de los plazos electorales pretendida por Kicillof fue revocada por toda la oposición y aseguraron que cualquier reforma electoral debe tener una mayoría clara conformada entre el oficialismo y la oposición.

“Siempre salen con alguna picardía”, se quejaron en la gobernación, donde entienden que la modificación de los márgenes de tiempo le servirá al cristinismo para utilizar la carta de la candidatura de Cristina Kirchner, tanto en la elección provincial como en la nacional. Divisan una jugada vinculada a la estrategia electoral del Instituto Patria, que tendría como objetivo central condicionar las decisiones de Kicillof en la mesa de negociación.

En el kicillofismo están convencidos de que detrás de la caída de los plazos pedidos por el Gobernador, está la idea de La Cámpora de jugar a CFK como una carta de presión en una negociación a dos bandas. Con los plazos actuales pueden definir, en una cápsula temporal de diez días, que la ex presidenta sea la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires o la primera candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral.

El cierre de listas provincial sería el 8 de agosto, mientras que el cierre nacional tendría lugar el 17 de agosto. Falta la confirmación de la Cámara Electoral. En ese lapso, el kicillofismo piensa que Cristina Kirchner puede ser una candidata virtual en las dos listas y que el espacio que representará la usará como carta de presión para poder condicionar el armado de listas.

En el esquema político del Gobernador tienen una línea argumental que une a todos sus integrantes. Creen que La Cámpora está utilizando la figura de la ex presidenta para beneficio propio. Y que ella acepta jugar de un lado del mostrador. De esa interpretación aparece la hipótesis de una posible candidatura doble para presionar a Kicillof en el territorio que gobierna y en la sección electoral más populosa.

“Todo sigue igual de mal”, sostuvo un funcionario provincial luego de la votación de ayer en el Senado. Las fricciones internas son inagotables. La decisión de la ex jefa de Estado de ceder en su posición sobre el día de la elección bonaerense solo apaciguó la interna por unas horas, pero las diferencias permanecen vivas y ardientes. Un ministro muy cercano a Kicillof, lo confirmó en una sola definición: “No hay tregua”.

Detrás de cada jugada de la titular del PJ Nacional, en el armado político del Gobernador ven una trampa o una falsa modestia. No creen que haya una vocación real de generar un proceso de unidad ni de bajar los decibeles de una feroz interna que suma capítulos cada día. “No puede ser que siempre piensen que hay una conspiración”, se defienden en el Instituto Patria.

En La Plata sostienen que no hay razón para no hayan votado la modificación de los plazos pedida por Kicillof. “Es solo para hacer maldades”, dicen. El Gobernador había solicitado extender los plazos en el artículo 3 del proyecto enviado al Senado de la provincia, en su último intento por lograr la suspensión de las PASO a través de la Legislatura.

Pidió que la convocatoria a las elecciones sea con no menos de cien días de anticipación, que la presentación de alianzas sea hasta ochenta días antes, que la presentación de listas sea por lo menos setenta días antes y que la presentación de boletas sea no menos de cincuenta días antes de la fecha de la elección.

La oposición no acompañó ese pedido, pero tampoco lo hizo el cristinismo. Por lo que el proceso electoral se va a mantener con los plazos habituales. La presentación de alianzas tendrá que hacerse sesenta días antes de la elección y el cierre de listas se deberá realizar treinta días antes.

Las elecciones serán el 7 de septiembre. “Con un mes alcanza y sobra para una campaña provincial”, afirmaron en el entorno de la ex vicepresidenta. Un poco de chicana y un poco de realidad. El cristinismo sigue marcando, cada vez que puede, su postura contraria a desdoblar la elección bonaerense.

Según explican en la Gobernación, la intención de Kicillof era darle un mayor margen a la Junta Electoral bonaerense para la organización de los comicios, teniendo en cuenta que será un hecho nuevo la realización de las elecciones provinciales desdobladas de las nacionales. “Va a complicar el proceso electoral en términos de organización”, plantearon.

Si quisiera, Cristina Kirchner podría ser candidata en las dos listas. Con los plazos dispuestos por la Legislatura, la ex presidenta tendría la posibilidad de protagonizar una doble candidatura. Al ser dos distritos distintos - nación y provincia - las candidaturas no son incompatibles. Las PASO hubiesen sido un limitante, pero ya no existen. En todo caso lo que entra en juego es el rol testimonial inevitable que tendría una de las candidaturas.

El escenario está abierto y la fuerza política fragmentada. La interna nunca se puso en pausa. Fue como un sueño que nunca existió.

Con información de Infobae