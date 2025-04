Correa: “Nunca se bajaron los brazos, pero si no podemos pagar viáticos o comprar insumos, todo se dificulta”

En diálogo con ‘Hablemos de política’, el actual secretario de Extensión de la UNSa, Rubén Correa, anunció que la institución fue invitada por el Congreso Internacional de Educación Superior, para ser autores del capítulo sobre el desempeño en los centros de extensión.

“Hemos llegado a lugares que jamás pensaron que iba a poder estar la universidad. Es un trabajo, un esfuerzo muy grande en el peor momento de la situación socioeconómica de la Argentina, esto muestra un esfuerzo por parte de quien tiene que administrar y gestionar la universidad y de los docentes investigadores que, más allá del trabajo que hacen en las aulas, salen a trabajar hacia la sociedad”, señaló.

Actualmente, se puso en funcionamiento 49 Centros de Extensión en toda la provincia, cuyo trabajo extramuros permitió conocer la realidad social de las localidades e investigar soluciones, sin embargo criticó que la caída del salario docente y de los investigadores ensombrece el panorama.

“No se han bajado nunca los brazos, se sigue trabajando, pero si de repente no tenés vehículo, no tenés combustible, no podemos pagar viáticos, no podemos comprar los insumos que se necesitan en laboratorio; nos pasamos todo el día viendo dónde puede haber un subsidio, un crédito internacional para poder bajar y dar apoyo a las investigaciones; se vuelve todo muy dificultoso, muy costoso”, cerró.

Por otro lado, Correa también destacó la arista social que la institución sostiene pese a un recorte del 30% en los ingresos, por parte de Nación.

“La Universidad Nacional de Salta tiene cuatro comedores, uno en el campus de Castañares para 800 estudiantes y un merendero para tres veces a la semana, darle algo para que los chicos vuelvan a cobrar fuerza y terminen durante la tarde sus estudios; pero también tenemos comedor en Rosario la Frontera, un servicio en Metán, un comedor en Orán y otro en Tartagal”, detalló.

Y advirtió “si no levanta la cabeza este gobierno y ve que la educación es la mejor inversión que puede hacer estamos muy complicados”.