Estiman un 60% de adhesión al paro en el Registro Civil

En ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, informó que este jueves 10 durante el paro convocado por la CGT, el organismo abrirá sus puertas con guardias activas en toda la provincia y que se priorizarán las áreas de atención al ciudadano.

“Consideramos que entre un 50% y 60% de trabajadores del Registro adhiere”, señaló.

El funcionario destacó la relación de diálogo con los gremios y aseguró que “el derecho a la huelga está debidamente permitido, pero también el derecho del trabajador que no se quiere adherir a la huelga”.

“No he visto ni he observado ningún tipo de amenaza o apriete desde el lado gremial en el Registro Civil, con los delegados hemos tenido charlas para explicarles las condiciones y lo que deben hacer los que adhieren al paro para que no tengan ninguna consecuencia económica o sanción, si adhiero al paro tengo que informar”, detalló.