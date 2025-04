Impulsan una investigación y desarrollo para el tratamiento de la Leishmaniasis

El Ministerio de Salud Pública y el Grupo de Investigación en Tecnología Farmacéutica (GITeF), perteneciente al Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI, CONICET–UNSa) firmaron un convenio específico de investigación y desarrollo con el objetivo de diseñar y desarrollar soluciones terapéuticas de vanguardia para el tratamiento de la leishmaniasis.

El acuerdo, que fue rubricado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione y el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, se centra en la creación de apósitos de uso tópico mediante la tecnología de impresión 3D y geles elaborados con materiales termos sensibles.

El proyecto se llevará a cabo según un plan de trabajo que incluye el diseño y desarrollo de las formulaciones, la caracterización in vitro, la evaluación de la performance biofarmacéutica y la evaluación de la actividad leishmanicida in vitro e in vivo. Se espera que los resultados de esta investigación conduzcan a tratamientos más efectivos, accesibles y seguros para la leishmaniasis cutánea.

En este marco, el director de la coordinación de Epidemiología, Francisco García Campos, subrayó que se trata de “un avance muy importante en lo que es la terapéutica y el tratamiento de leishmaniasis cutánea y esta primera etapa va a tener su desarrollo principalmente en la fase experimental en animales. Con esos resultados se podrán diagramar luego la aplicación en humanos.", señaló García Campos.

La provincia de Salta es endémica para la leishmaniasis mucocutánea, como así también la leishmaniasis visceral, que tiene otra presentación. “Nosotros tenemos en nuestro medio los dos parásitos, tanto brasiliense como leishmania infantum”, explicó el titular de Epidemiología de la provincia.

En el caso particular de esta enfermedad de leishmaniasis mucocutánea, afecta principalmente a los departamentos San Martín, Rivadavia, Anta, parte del departamento de Güemes. Por lo que está nueva acción viene a fortalecer el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que durante el año 2024 Salta fue la primera provincia que presenta el plan de vigilancia y control para la leishmaniasis visceral. “Es el único que existe en el país y esto nos da pie para que nosotros ahora avancemos en el periodo 2025-2030 para el plan de todas las leishmaniasis, incluyendo la mucocutánea también”, concluyó García Campos.