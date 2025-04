Kicillof desdobla elecciones y llama a suspender las PASO

En medio de las negociaciones entre las diferentes tribus del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció este lunes el desdoblamiento de las elecciones legislativas. La fecha prevista es el 7 de septiembre, un mes y medio antes que los comicios nacionales. Además, adelantó que enviará un proyecto del Ejecutivo para suspender las PASO locales.

"Hace un mes, cuando se iniciaron las sesiones legislativas en la apertura de este año, le pedí a la Legislatura que, tal como hicieron la mayor parte de las provincias, suspendiera las PASO. Aunque la mayoría de los bloques manifestó su acuerdo y hay varios proyectos, todavía no se ha logrado la suspensión", dijo el mandatario al inicio de su alocución en una conferencia de prensa desde La Plata.

Ante esa demora del Palacio Legislativo bonaerense, Kicillof anunció el envío de un proyecto de ley del Ejecutivo para que se suspendan las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) para que se haga de la manera más rápida posible".

"En segundo lugar, (Javier) Milei impuso de manera inconsulta y con completa irresponsabilidad un nuevo sistema de votación en Buenos Aires y el resto del país", dijo respecto a la Boleta Única de Papel con la que se votará en las elecciones nacionales. "Según esta ley, se va a votar de una manera distinta, como no se votó nunca. Además, involucra votar en dos urnas separadas, con dos boletas distintas".

"Lo que pretendía Milei es que este año haya dos elecciones durante el mismo día", prosiguió el jefe de Estado provincial y ejemplificó: "Cada persona tiene que votar de dos diferentes manera. Uno de ello, absolutamente desconocido porque nunca se ha utilizado", prosiguió.

Axel Kicillof desdobló las elecciones bonaerenses: Provincia votará el 7 de septiembre

En medio de esa situación, el mandatario aseguró que realizaron "estudios y consultas" y que "resulta inviable votar de esa manera". "Esto resulta en una enorme dificultad y haría difícil votar de manera simple y eficiente", agregó. "Se que algunos hablan de ampliar mesas. En Provincia es imposible", sentenció.

"La única manera de asegurar de que todos puedan votar de manera simple es que puedan votar en dos días de manera diferente", y adelantó que será "el día 7 de septiembre".

Consumado el desdoblamiento, Buenos Aires irá a elecciones por fuera de la compulsa nacional como también lo harán Chaco, Salta, Santa Fe, San Luis, Misiones, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires. Resta saber qué ocurrirá con las primarias y cuál será el rol que tendrá la expresidenta, que coquetea con jugar para algún cargo legislativo.

"De suspenderse las PASO, los bonaerenses irían a votar en dos días diferentes", debido al desdoblamiento. "No estamos inventando nada", añadió el gobernador y puso como ejemplo a otras provincias que efectuaron el mismo cambio: "La mayoría de las provincias argentinas desdoblaron sus elecciones en virtud de estos mismos razonamientos. Y la mayoría de los intendentes de la provincia lo han pedido".

"Estas elecciones tienen que servir para defender y fortalecer a la Provincia de Buenos Aires frente a los ajustes de Milei, su política económica y sus consecuencias. Esto es algo que el gobierno provincial hace todos los días", dijo y sentenció: "Todos los días confrontamos para defender al pueblo de la provincia. Nunca, ni un solo día nos desentendimos de la cuestión nacional".

Luego recordó que semanas atrás "Milei pidió mi renuncia por redes sociales y amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires" y añadió: "Bajo semejante amenaza, claro que tenemos que defender a la Provincia, al Gobierno y al federalismo". "Eso es defender a nuestro pueblo", agregó.

En esa línea, aclaró que se trata de "elecciones legislativas" en las que no será "candidato a nada" pero remarcó que militará "en ambas elecciones, con la misma intensidad, para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires y asegurar que tengamos la misma cantidad de diputados nacionales, que defiendan a la provincia y al país".

Respecto al desdoblamiento, remarcó que, como jefe del gobierno bonaerense, tiene "la facultad para fijar la fecha de las elecciones provincias y la ejerzo como corresponde. Con responsabilidad, transparencia y con un objetivo claro: garantizar un cronograma electoral serio".

En cuanto a las discusiones en el peronismo afirmó "no venir a hablar de internas que se dirimen en otro lugar" ya que "sería faltarle el respeto a quienes me están escuchando". "Lo que sí quiero decir es que vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes oponemos al gobierno de Milei, convocando a un frente lo más amplio posible que represente a todos aquellos que están sufriendo estas políticas y que no las comparten, y que presente una propuesta electoral que despierte el entusiasmo de los bonaerenses". Según dijo, no se limita "a dirigentes y militantes de nuestro espacio, sino a quienes quieren evitar que este ajuste lastime aún más a las ciudades, comunidades, actividades productivas de nuestra provincia".

Interna en el peronismo por el desdoblamiento

La novedad del desdoblamiento llega mientras Cristina Kirchner, Sergio Massa y el mandatario provincial, los principales accionistas de Unión por la Patria (UP), atraviesan un pico de tensión por el futuro electoral en la jurisdicción.

Este domingo, los dirigentes intentaron pulir rispideces en un encuentro realizado en La Plata. En representación de Cristina estuvo su hijo y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner.

La reunión se realizó en la Fundación del Plata, en calle 53 entre 16 y 17, y contó con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el titular de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera; el jefe del bloque UP en Diputados, Facundo Tignanelli; y los intendentes Julio Alak (La Plata), Juan Andreotti (San Fernando), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes).

"El pacto es de silencio", mencionó un asistente a este medio. Pero pese al hermetismo de los distintos espacios, Ámbito pudo reconstruir que el cónclave no alcanzó una síntesis entre las partes, aunque las conversaciones seguirán durante la jornada. De hecho, en La Plata había un desfile de intendentes que llegaban para tener reuniones con ministros de Kicillof.

La semana pasada, La Cámpora y el Frente Renovador avanzaron la semana pasada con un acuerdo legislativo para suspender las PASO. Está previsto que el proyecto, impulsado por el diputado massista Rubén Eslaiman, se vote este martes con mayoría simple e incluya un artículo clave: fijar la elección de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares para el 26 de octubre, misma fecha de los comicios nacionales.

Ámbito