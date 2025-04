Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50%

El presidente de Estados Unidos defiende su postura y redobla sus amenazas en un espiral que parece no tener fin: si China no baja su anunciado 34% de aranceles, Trump elevará el miércoles aún más los aranceles con un adicional de 50%.

Cuando Wall Street caía luego de una jornada negra en Asia y Europa, Trump defendía por sus redes sociales su política tarifaria global desde temprano. Llamó a China como “el mayor abusador de todos” porque había respondido con un 34% de suba de aranceles al 34% que la semana pasada le impuso Trump.

Pero a Trump no le alcanzaron las palabras contra el gigante asiático y fue aún por más: amenazó con más tarifas si China impone las suyas, en una escalada que parece no tener fin.

En un mensaje en su red Truth Social Trump posteó: “Ayer, China emitió aranceles de represalia del 34%, además de sus aranceles ya récord, aranceles no monetarios, subsidios ilegales de empresas y manipulación masiva de divisas a largo plazo, a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra los EE.UU. emitiendo aranceles adicionales, más allá de su abuso arancelario a largo plazo ya existente de nuestra nación, se encontrará de inmediato con aranceles nuevos y sustancialmente más altos, por encima de los fijados inicialmente”, dijo.

Y luego advirtió: “Por lo tanto, si China no retira su aumento del 34% por encima de sus abusos comerciales a largo plazo para mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles ADICIONALES a China del 50%, a partir del 9 de abril. Además, se terminarán todas las conversaciones con China en relación con las reuniones solicitadas con nosotros”.

Trump remarcó que otros gobiernos estaban solicitando revisar las tarifas y marcó un fuerte contraste con la situación con China. “Las negociaciones con otros países, que también han solicitado reuniones, comenzarán de inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

De hecho, la Unión Europea, que recibió aumento de tarifas de un 20%, ofreció este lunes una “exención total y recíproca sobre los productos industriales”, según anunció la presidenta de la Comisión Europea Ursula Van der Leyen, en un intento de evitar una guerra comercial.

Según funcionarios de Estados Unidos, más de 50 países han pedido negociar los aranceles luego de que Trump anunciara el miércoles pasado en el llamado “Día de la Liberación” un aumento global de tarifas que castigaba con al menos 10% a todos los países que comercian con Estados Unidos.

Algunos, como China y Vietnam, fueron alcanzados por 34 y 46%, en una tormenta de tarifas que elevó la incertidumbre a niveles estratosféricos.

Las bolsas del mundo vienen registrando enormes pérdidas. La Bolsa de Tokio cerró su jornada del lunes con una bajada de casi el 8 % y el Hang Seng chino se hundió un 13,2 %, su peor caída desde la crisis financiera de 2008. Las europeas también cayeron.

Wall Street arrancó la semana también con fuertes caídas en la apertura en torno al 4%, que se atenuaron más tarde cuando se divulgó una noticia falsa de que Trump accedía a prorrogar el alza de tarifas por 90 días. “FAKE NEWS”, dijo la Casa Blanca y luego del breve respiro en la Bolsa la caída continuó.

Reunión urgente de la Reserva Federal

Como para que no quedaran dudas de que estaba dispuesto a ir a fondo, al rato salió Trump con su posteo con las amenazas de subir las tarifas a China con un 50% adicional. El presidente también pidió este lunes a la Reserva Federal que baje los tipos de interés y la FED anunció una reunión de forma urgente.

Los pronósticos sombríos ante esta escalada tarifaria crecen. Goldman Sachs elevó la probabilidad de una recesión en EE.UU. del 35 % al 45 %, sumándose así a los temores de los grandes bancos de inversión el fin de semana sobre el impacto de los aranceles globales de Trump.

Cada vez más figuras importantes de Wall Street y la política, incluyendo a quienes apoyan los aranceles en teoría, afirman que el plan actual de Trump es erróneo y causará daños irreparables.

Incluso Elon Musk ha sido crítico, pidiendo un acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Europa. Este lunes Bill Ackman, el multimillonario gestor de fondos de cobertura detrás de Pershing Square y antiguo apoyo de Trump, pidió una pausa de 90 días en los aranceles para negociar con otros países, advirtiendo que la alternativa era "un invierno nuclear económico autoinducido".

En su carta anual del lunes, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertó que los aranceles afectarán las alianzas económicas de Estados Unidos, lo que, según él, debilitaría al país. Incluso el senador Ted Cruz (republicano por Texas) generó temores sobre el próximo ciclo electoral, y más republicanos han estado firmando leyes que permitirían al Congreso eliminar los aranceles con una mayoría simple de votos.

"¡No sean estúpidos!"

En su red social, Trump dijo a los mercados “No sean débiles! No sean estúpidos! No sean PANICAN ((¡Un nuevo partido basado en gente débil y estúpida!) No se asusten. Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será GRANDEZA!", escribió, así con mayúsculas, en su red social Truth.

Segun dijo Bloomberg este lunes, en tres dias los mercados globales quemaron 9,5 billones de dolares. Las grandes tecnológicas mundiales, conocidas como las siete magníficas -Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla- han perdido más 5,3 billones de dólares de capitalización desde los máximos alcanzados en los últimos meses.

Trump siguió defendiendo su política tarifaria. Temprano este lunes había dicho que Estados Unidos sufría abusos de todo el mundo y que gracias a sus medidas ahora ingresan “miles de millones de dólares adicionales”.

"Los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado (¡la lenta Reserva Federal debería recortarlos!)", señala Trump en su mensaje. El mandatario subraya que "los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación, y Estados Unidos, abusado durante tanto tiempo, ingresa miles de millones de dólares semanales de los países abusadores con aranceles ya vigentes".

Trump insiste en que las medidas arancelarias que ha adoptado benefician a su país "a pesar de que el mayor abusador de todos, China, cuyos mercados se están desplomando, acaba de aumentar sus aranceles un 34 %, además de sus aranceles ridículamente altos a largo plazo (¡y más!), ignorando mi advertencia a los países abusadores de no tomar represalias", agrega.

"¡Ya han ganado bastante, durante décadas, aprovechándose del bueno y viejo Estados Unidos!", cuestiona.

La política tarifaria de Trump ya empieza a tener impacto negativo entre los estadounidenses. Según una encuesta difundida el domingo por el diario The Wall Street Journal, un 54% rechaza los aranceles, 12 puntos porcentuales más que los que apoyan sus planes. Un 75% cree que las tarifas harán subir los precios, frente al 68% que creía eso en enero.

