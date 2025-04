Los Infernales cayeron en el cuarto punto y la serie se define en Santiago del Estero

Alexander "Cacique" Medina dejó su cargo como entrenador de Talleres luego de perder en el debut por Copa Libertadores ante San Pablo y atravesar un complejo inicio en el 2025, pese a la obtención de la Supercopa Internacional ante River, título del cual no pasó todavía un mes.

La revista inglesa Four Four Two publicó un listado con los que consideró los 100 mejores futbolistas de la historia. Entérate quiénes son los argentinos que representan al país.