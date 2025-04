Dinamarca le responde a EEUU: "No van a quedarse con Groenlandia"

A partir de allí se acrecentó la tensión diplomática entre ambos países e incluso Dinamarca, dado que conserva potestades sobre el territorio groenlandés, pese a que este tiene autonomía para elegir sus autoridades, definir su sistema judicial y gestionar sus recursos naturales.

Como respuesta a una reciente visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance a Groenlandia, donde habitan unas 58.000 personas, este miércoles arribó al territorio ubicado en el Ártico la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien sostuvo en simultáneo un encuentro con las dos principales referencias políticas de la nación: Múte Egede, actual primer ministro, y el funcionario electo, Jens-Frederik Nielsen.

"Groenlandia es de los groenlandeses. Y ese será el mensaje que enviaremos juntos los próximos días", señaló la autoridad danesa, quien planteó a los medios que "Estados Unidos no va a quedarse con Groenlandia". En una visita a la ciudad de Nuukal, capital de la isla, insistió en que "necesitamos estar juntos en estos momentos difíciles en los que se encuentra Groenlandia. Y cuando Groenlandia está en una situación difícil, también lo están el Reino de Dinamarca y Europa".

En igual sentido fueron las declaraciones del primer ministro electo del territorio ártico, Jens-Frederik Nielsen, quien consideró que "hablar de anexión y de adquirir Groenlandia sin respetar su soberanía no es respetuoso. Así que comencemos por ser respetuosos entre nosotros y forjemos una sólida colaboración en todos los aspectos".

Estados Unidos busca "comprar" Groenlandia

Según los trascendidos, el Gobierno de los Estados Unidos diseña una propuesta económica para extenderle a Groenlandia y así conseguir su anexión. Entre las propuestas, trascendió la suma de u$s 600 millones al año como partidas presupuestarias para su gestión interna.

Una portavoz de la Casa Blanca le comunicó a la Agencia EFE que "el Presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico".

"Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros", señaló el actual primer ministro de ese país, Múte Egede, en sus redes sociales.

