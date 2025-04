Diputados aprobaron el recupero de costos por prestaciones a obras sociales

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley en revisión que prevé el recupero de costos de prestaciones médicas a pacientes con obra social.

“Es un proyecto de ley que resulta fundamental porque establece un régimen legal para el recupero del costo sanitario. Parte de una premisa básica, porque el sistema de Salud – financiado por la sociedad – no puede seguir asumiendo las prestaciones que deben ser cubiertas por las obras sociales o prepagas”, describió Laura Cartuccia al momento de tomar la palabra.

Según la diputada, la norma prevé ordenar el circuito y fortalecer los recursos públicos sin afectar el principio de gratuidad para los ciudadanos.

Informó, además, que las prestaciones serán facturadas teniendo en cuenta el nomenclador del IPS, y que se podrán contemplar y facturar prestaciones que no estén en dicho nomenclador, previa homologación del Ministerio de Salud.

“En el caso de incumplimiento de los entes, una vez pasados los 60 días, se emitirá un certificado de deuda, es decir, se procederá al cobro judicial. El Ministerio de Salud podrá suscribir convenios específicos con obras sociales nacionales”, describió la legisladora, y concluyó: “Esta ley no va en contra de los pacientes, al ciudadano no se le va a cobrar ni se va a restringir su atención, sino que va dirigida a los entes que tienen responsabilidad económica y hasta hoy no la asumen”.

El proyecto, aprobado, para al Ejecutivo para su promulgación.