Histórico: los Pumas 7's se consagraron campeones en Hong Kong, por primera vez

Los Pumas 7`s lograron su primer título en el Seven de Hong Kong al vencer hoy a Francia por 12 a 7 en la final. De esta manera, el elenco nacional se quedó con ese certamen en el país asiático, tras haber llegado a la final en 2004 y perder en ese entonces 22-12 frente a Inglaterra.

Los Pumas 7`s y el conjunto galo llegaban a la final con un historial equilibrado, con una victoria por lado en finales previas.

El partido fue muy disputado y recién en el segundo tiempo Argentina abrió el marcador con un try de Santiago Álvarez tras una amarilla a Liam Delamare. Luego, Marcos Moneta amplió la ventaja con su sexto try en el torneo.

Francia descontó sobre el final, pero no le alcanzó y Los Pumas 7`s se quedaron con el oro al imponerse 12-7.

En semifinales, habían superado a Australia por 31 a 7, con un hattrick de Germán Schulz.

Schulz, titular en lugar de Matteo Graziano, brilló con un hattrick, mientras que Marcos Moneta y Alejo Lavayén también fueron clave en la victoria.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora suma así su tercer título consecutivo, tras consagrarse en Perth y Vancouver, y mantiene una racha invicta de 16 partidos.

Marcos Moneta fue el máximo anotador del equipo con seis tries en el torneo y fue elegido MVP de la final.

"Estoy muy feliz, es una mezcla de emociones. Que mis padres estén acá es una alegría enorme", expresó.

El entrenador Gómez Cora celebró el logro al remarcar: "Mi gran sueño era ganar en Hong Kong, la meca del seven. Los sueños están para cumplirse".

El próximo desafío será el Seven de Singapur el 5 y 6 de abril, con un formato reducido de solo cuatro partidos.

Los Pumas 7`s buscarán allí extender su gran momento en el Circuito Mundial.

Calendario de Los Pumas 7's:

5 y 6 de abril – Seven de Singapur.

3 y 4 de mayo – World Championship de Los Ángeles.

Todas las finales de Los Pumas 7's:

30/03/2025 - Argentina 12 vs Francia 7 - Hong Kong.

23/02/2025 - Argentina 19 vs Sudáfrica 12 - Vancouver.

26/01/2025 - Argentina 41 vs Australia 5 - Perth.

02/06/2024 - Argentina 5 vs Francia 19 - Gran final de Madrid.

25/02/2024 - Argentina 36 vs N.Zelanda 12 - Vancouver. .

28/01/2024 - Argentina 31 vs Australia 5 - Perth.

10/12/2023 - Argentina 45 vs Australia 12 - Ciudad del Cabo.

03/12/2023 - Argentina 7 vs Sudáfrica 12 - Dubai.

21/05/2023 - Argentina 35 vs Fiji 14 - Londres.

14/05/2023 - Argentina 19 vs N.Zelanda 24 - Toulouse.

09/04/2023 - Argentina 17 vs N.Zelanda 19 - Singapur.

05/03/2023 - Argentina 33 vs Francia 21 - Vancouver.

26/02/2023 - Argentina 12 vs N.Zelanda 22 - Los Ángeles.

22/01/2023 - Argentina 14 vs N.Zelanda 10 - Hamilton.

17/04/2022 - Argentina 29 vs Fiji 10 - Vancouver.

23/01/2022 - Argentina 17 vs Sudáfrica 24 - Málaga.

04/03/2018 - Argentina 0 vs EE.UU. 28 - Las Vegas.

10/12/2017 - Argentina 14 vs N.Zelanda 38 - Ciudad del Cabo.

13/12/2013 - Argentina 14 vs Sudáfrica 29 - Ciudad del Cabo.

15/02/2009 - Argentina 19 vs Inglaterra 14 - San Diego.

10/12/2005 - Argentina 19 vs Fiji 21 - George.

13/02/2005 - Argentina 5 vs N.Zelanda 34 - Los Ángeles.

05/02/2005 - Argentina 7 vs N.Zelanda 31 - Wellington.

15/02/2004 - Argentina 21 vs N.Zelanda 12 - Los Ángeles.

28/03/2004 - Argentina 12 vs Inglaterra 22 - Hong Kong.

04/04/2001 - Argentina 19 vs Sudáfrica 24 - Singapur.

10/06/2003 - Argentina 17 vs Sudáfrica 35 - Cardiff.

05/01/2002 - Argentina 7 vs N.Zelanda 21 - Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs N.Zelanda 21 - Singapur.

