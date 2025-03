Los Pumas 7s avanzaron a las semifinales del Seven de Hong Kong

Las rachas están para romperse. Este equipo está decidido a quebrar toda maldición que lo rodee. El triunfo por 22-14 sobre Irlanda les permitió a los Pumas 7s alcanzar las semifinales de Hong Kong después de 21 años. En el moderno Kai Tak Sports Stadium, que este sábado abrió su techo y tuvo una leve llovizna, Argentina no frenó su andar ganador y el domingo buscará su tercer título consecutivo en el SVNS. A las 3 de la madrugada de nuestro país se medirán con Australia.

Con 14 victorias consecutivas, los Pumas 7s atraviesan su segunda mayor racha histórica, tras las 18 logradas el año pasado. En Hong Kong volvieron a mostrar su mejor faceta ofensiva, pero en el triunfo sobre Irlanda se vislumbraron rasgos de esa defensa titánica que también caracteriza a este equipo. El orden defensivo y los tackles en los duelos le permitieron salir de momentos de apremio y frenar a un rival que está atravesando una temporada de recambio y peleará por mantener la categoría en el circuito mundial.

“Los partidos de cuartos de final siempre son duros, más cuando te cruzas con un mismo equipo de la primera ronda porque suelen ajustar cosas. Estamos felices de haber roto esta barrera que pasábamos hace mucho en Hong Kong”, admitió Matteo Graziano, que tenía 3 años la última vez que los Pumas 7s habían accedido a esa instancia en la etapa de seven más emblemática del circuito. “Los tres primeros partidos fluimos mejor. Cuando nos toca lucharlo, estamos acostumbrados. Pudimos sacarlo adelante”, agregó el jugador formado en Los Matreros.

Luego de tres minutos con una defensa granítica, los Pumas 7s se pusieron en ventaja gracias a una pelota recuperada: un tackle salvador de Matías Osadczuk, la pesca de Matteo Graziano en el piso y un contraataque letal que definió Marcos Moneta. El segundo, luego de un scrum a cinco metros del ingoal que terminó con Luciano González desparramando a Jordan Conroy para aumentar la ventaja y el tercero, en la segunda mitad, con otra jugada de toda la cancha y Osadczuk zambulléndose pegado a la bandera.

El jugador formado en SITAS volvió a ser el principal estandarte de una defensa intensa, con pocas fisuras. “Hay que dar siempre y a veces hay que dar sin la pelota. Algunos lo llaman el trabajo sucio. Me ha tocado limpiar muchos rucks y hay que hacerlo de esa manera. Yo disfruto de lo que hago y si tengo que aportar desde ese lado lo voy a hacer”, admitió el forward con ESPN. “Lo que proponemos nosotros empieza en nuestra defensa y después están esas pelotas que vamos jugando. Esa es la clave de este equipo: saber qué hacer cuando tiene la pelota, cuando no la tenemos y cuando la recuperamos. Cada detalle que entrenamos para este torneo se está notando y lo estamos disfrutando”. En el aspecto defensivo, Marcos Moneta también fue clave: en la última jugada del primer tiempo, cuando Argentina ganaba 10-0, tuvo un cierre fundamental para evitar un try irlandés.

Graziano, Álvarez Fourcade, Osadczuk, Pellandini, Mare, González y Moneta es la formación que sale de memoria en el torneo. La que arrancó todos los partidos, con jugadores de impacto que marcan la diferencia. Agustín Fraga, uno de los integrantes de esa segunda unidad, cerró el partido con un try para romper una racha de 21 años sin semifinales en Hong Kong. De hecho, es la segunda vez que acceden a esa instancia en esa sede, luego de la del 2004, año en el que perdieron la final. En 12 ocasiones cayeron en los cuartos de final y en ocho no pasaron la fase de grupos. Entonados, llenos de confianza y lúcidos en el juego, a esta generación no hay fantasmas que los atormenten.

A las 3 AM del domingo se medirán ante Australia, un rival al que que superaron las tres veces que se enfrentaron esta temporada. La última, en la final de Perth, por un categórico 41-5. Ahora lucharán por un lugar en la gran final en un torneo que, pensando en el ranking general, también les sonríe a los Pumas 7s: Sudáfrica, rival directo, no superó la fase de grupos, mientras que Fiji y España, sus dos principales perseguidores, se enfrentarán en los cuartos de final y uno quedará en el camino.

El gran triunfo ante Fiji

En el primer turno de este sábado, los Pumas 7s habían superado por 35 a 7 a Fiji, un equipo siempre candidato al título, con una actuación colosal de principio a fin. De esta manera, cerraron la fase de grupos de manera perfecta luego de las victorias del viernes ante Estados Unidos e Irlanda.

Desde la salida inicial impusieron condiciones y rápidamente se pusieron al frente tras una gran acción grupal que definió Matteo Graziano, uno de los que se afianzó en el equipo titular. El segundo lo apoyó Luciano González, luego de una asistencia de Marcos Moneta, que demostró que no sólo es un definidor. Graziano volvió a estirar la diferencia con ventaja numérica para irse al descanso arriba 21-0, gracias a la buena puntería de Joaquín Pellandini.

Los Pumas 7s fluyeron en ataque en los tres partidos, algo que les había costado el mes pasado en Vancouver, torneo en el que fueron campeones gracias a una defensa granítica. En esta oportunidad, las combinaciones en ataque, la agresividad y el poder de conservación marcaron la diferencia. Esa inteligencia y templanza para manejar los tiempos con la pelota y saber cuándo acelerar para golpear. En el segundo tiempo lo hicieron con los tries de Santiago Mare y Santino Zangara, el último saliendo jugando desde su propio campo.

“Cerrar la fase de grupos así es una locura, es lo que nos habíamos planteado. Trabajamos muy bien los primeros dos partidos, que te marcan el ritmo del torneo. El grupo está y si sigue así, puede hacer destrozos”, expresó Luciano González, uno de los mejores jugadores del planeta, clave para romper tackles y agrupar defensas.

Con información de La Nación