José Gauffín, diputado provincial y referente del PRO en Salta, defendió el aporte de su espacio político al gobierno de Javier Milei. “El PRO hizo una enorme contribución para que gane la presidencia y, luego, trabajó con seriedad en el Congreso, debatiendo y mejorando proyectos clave como la Ley Bases”, afirmó en diálogo con Aries.

A pesar de su respaldo a la gestión libertaria, el también candidato a senador por la Capital de Cambiemos, señaló diferencias con algunos sectores de La Libertad Avanza. “Hemos sido críticos con cuestiones como los fondos reservados para la AFI y la posible designación del juez Lijo en la Corte Suprema. Pero esa crítica no implica ser oposición destructiva, sino constructiva”, sostuvo.

El legislador también cuestionó la actitud del oficialismo hacia quienes expresan opiniones divergentes. “Un problema que tiene La Libertad Avanza es que no hay libertad para opinar. Si no les gusta lo que opinás, te expulsan. Eso no es sano para la democracia”, advirtió.

Finalmente, Gauffín reafirmó su compromiso con el PRO y su amistad con Patricia Bullrich, expresidenta del PRO y actualmente ministra de Seguridad de la administración libertaria. “Estoy firme y cómodo dentro del PRO, defendiendo la libertad y los valores republicanos. No tengo ninguna intención de cambiar de espacio”, concluyó.