Al menos tres vehículos afectados por un bache

En diálogo con Aries, Marcos Cardozo, uno de los afectados, describió el momento en que su vehículo sufrió un accidente. “5:30 de la mañana, iba al Cofruthos a trabajar, pero no había nada, ni una señalización. Y con la lluvia no se ve nada”, relató sobre el hecho que tuvo lugar en avenida Artigas al 100, en cercanías al ingreso de Villa Mitre.

Según Cardozo, la magnitud del bache y su ubicación en plena calzada incrementaron el riesgo. “Es mitad de la avenida, justo en el medio. La policía me dijo que a las 2 de la mañana otro auto también quedó ahí”, agregó.

Además de su automóvil, otros dos vehículos, incluida una camioneta Toyota Hilux, resultaron dañados. “Se me rompieron las dos llantas, el semieje, el amortiguador, no tengo dirección y los cambios no entran. Ya pedí una grúa para llevarlo a casa”, explicó Cardozo.

Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió lesiones, pero el tránsito en la zona permanece complicado mientras personal de Tránsito trabaja para ordenar la circulación.