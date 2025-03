Bs.As presionó a los legisladores: “Cumplan su rol, determinar si va a haber PASO o no”

El Gobierno bonaerense presionó a los legisladores provinciales para que decidan si se realizarán las PASO en la provincia de Buenos Aires, luego de que Axel Kicillof presentara la convocatoria formal.

El jefe de Gobierno provincial, Carlos Bianco, le pidió a los diputados y senadores bonaerenses que "cumplan su rol" y que determinen si se realizarán las primarias abiertas, cuya fecha es el 13 de julio.

La decisión que tomó Kicillof este sábado de fijar por decreto una fecha para realizar las PASO tiene como objetivo acelerar el tratamiento de los proyectos presentados que buscan interrumpirlas. Este lunes, Bianco insistió en el mismo camino.

“Ahora que no hay PASO nacional, la potestad de poner la fecha es del gobernador y la ha ejecutado. ¿Por qué lo hizo? No porque quiera que se hagan las PASO, sino porque está obligado a poner una fecha. Estamos a mitad de marzo y no teníamos ninguna definición respecto al esquema electoral", planteó inicialmente el jefe de Gobierno.

En esa misma línea, remarcó que Kicillof no tiene la potestad para definir si se hacen o no las PASO: “Establecer o suspender las PASO es una potestad de la Legislatura. El Gobernador pidió urgencia y celeridad para que definan, él ratifica su posición que es la suspensión de las PASO".

Bianco deslizó que “la gran mayoría de las fuerzas que componen la Legislatura bonaerense han dado su beneplácito sobre la suspensión de las PASO" y, en ese contexto, pidió que se debata alguno de los proyectos que ya fueron presentados.

El jefe de Gobierno bonaerense impulsó el tratamiento de un proyecto presentado el año pasado por el diputado bonaerense del massismo, Rubén Eslaiman: “Se puede trabajar sobre esa base e incorporar el tema de los plazos y otras normativas”.

Y ante el pedido de algunos legisladores bonaerenses de que el ejecutivo provincial presente su propio proyecto, respondió: “No es necesario que el Gobernador presente un proyecto para poder avanzar en esto porque hay presentados varios proyectos. Se pueden juntar en vez de seguir dando vueltas. Está la normativa y la posición del Gobernador, que se junten y definan”.

También contestó a los sectores de la oposición que exigían la presentación del cronograma electoral completo: “En ningún lado establece que hay que presentar el cronograma completo. Que los legisladores cumplan su rol y su función, que es determinar si va a haber paso o no. Y después el gobernador va a determinar en los tiempos que corresponden”.

Por otra parte, Bianco reconoció que el Gobierno provincial busca modificar los plazos de la ley electoral vigente: “En el caso de que se suspendan las PASO, nuestra intención es modificar los plazos que están vigentes en el cronograma electoral actual”.

“La Ley electoral vigente es del 46´, donde en provincia había dos millones de electores y hoy hay más de 15 millones. Hay plazos imposibles en esa ley, lo más lógico sería tomar los plazos de la ley nacional”, remarcó.

A su vez, criticó al Gobierno Nacional por las modificaciones electorales: “Se ha roto una regla que era no modificar el sistema electoral en años electorales. Estamos a mitad de marzo y todavía no sabemos si vamos a tener PASO. Se ha modificado el sistema de votación, lo que complejiza la situación porque se va a votar de una manera a nivel nacional y otra a nivel provincial”.

Bianco se mostró a favor de la reelección tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo: “Siempre lo que define es el voto del pueblo, cualquier medida que limita la posibilidad de reelegir es proscriptiva“.

“Eso lo debe debatir la legislatura, se tiene que discutir, analizar y votar ahí. Puede ser una buena oportunidad para cambiarlo, ya que estamos debatiendo cambios de carácter electoral”, cerró.

Con información de TN