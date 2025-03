Alerta por casos de Hepatitis A: las escuelas solicitará el carnet de vacunación para control

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dispuso que en las unidades educativas de toda la provincia se solicite el carnet de vacunación de los alumnos en el marco de una alerta sanitaria tras la detección de ocho casos de Hepatitis A en el Norte provincial.

Por este motivo y ante la necesidad de priorizar estándares sanitarios en las comunidades educativas, puntualmente de los niños, niñas y adolescentes, se verificará el cumplimiento del calendario de vacunación en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Esta información será sistematizada para un posterior trabajo del equipo de Salud provincial.

Además, se trabajará en sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante signos y síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, ictericia, malestar general, dolor abdominal asociado a coluria y acolia.

Estos procedimientos fueron consensuados en una mesa de trabajo interministerial de los equipos de Educación y Salud en la que participaron los directores de Nivel.

El Ministerio de Salud Pública informa que hasta la semana epidemiológica (SE) 10, que abarca del 2 al 8 de marzo, se notificaron ocho casos de Hepatitis A en el norte provincial. Los mismos fueron registrados en Embarcación (3) y Santa Victoria Este (5). Del total, cinco casos fueron confirmados por laboratorio y tres por nexo epidemiológico.

Sobre la Hepatitis A

La Hepatitis A es una enfermedad de comienzo brusco caracterizada por fiebre, anorexia, náuseas y dolores abdominales, seguida a los pocos días por ictericia, coluria y acolia. La mayoría de los niños (80-90 %) cursan la infección inadvertidamente. En los adultos las formas anictéricas llegan al 25 %.

Se transmite principalmente por vía fecal-oral, cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. En el hogar, esto puede ocurrir si la persona que cocina no se lava las manos correctamente o si, después de ir al baño algún niño de la casa, no se higieniza de manera adecuada y toca alimentos o utensilios que otras personas podrían llevar a la boca.

El virus también puede transmitirse por contacto físico estrecho con una persona infectada, como ocurre, por ejemplo, durante el sexo bucoanal. Sin embargo, no se propaga por contacto fortuito.

El período de incubación de la hepatitis A suele ser de entre 15 a 50 días, dependiendo del inóculo y el individuo; el promedio es de 28 a 30 días.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, malestar general, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) y materia fecal blanquecina. Sin embargo, no todas las personas infectadas presentan todos estos síntomas.

Prevención

La mejora del saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación son las medidas más eficaces para combatir la hepatitis A.

La Vacuna Anti Hepatitis A se incorpora al calendario de vacunación nacional en el 2005 y se aplica al año de vida. También está recomendada para población de riesgo.