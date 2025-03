Fuertes críticas a LLA sobre la salud: "Pensar en cerrar IPS es una locura"

En el panel de “Pasaron Cosas”, la diputada provincial Laura Cartuccia; el proveedor de salud Rodolfo Savio; y Mariano Arenaza, familiar de un paciente oncológico, cuestionaron la postura de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, quien sugirió cerrar el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), hoy intervino. Los participantes coincidieron en que la propuesta desconoce el impacto que tendría en miles de afiliados.

Cartuccia recordó que la legisladora tuvo IPS cuando ejerció cargos en Salta, como concejal, y calificó de "locura" la idea de clausurar la obra social. "Más allá de las deficiencias que pueda tener, pensar en cerrarla o dejar que cada afiliado elija su obra social es un problema enorme. ¿Qué pasará con los pacientes con preexistencias, los que necesitan medicamentos oncológicos o hemodiálisis?", cuestionó.

Savio, por su parte, negó que el IPS no brinde atención, aunque reconoció dificultades en la cobertura. "El IPS da muchísimo servicio. No será el mejor, pero la gente se atiende, se interna, va al odontólogo. El problema es que muchas prestaciones requieren coseguro, y quienes no pueden pagarlo terminan en hospitales públicos, colapsando el sistema", explicó.

Arenaza planteó que desde La Libertad Avanza existe un "gran desconocimiento" sobre el funcionamiento del sistema de salud. "La salud en Argentina se sostiene sobre tres pilares: prepagas, salud pública y obras sociales. Si una desaparece, el equilibrio se rompe. Además, hay sectores sin competencia real, lo que encarece insumos y medicamentos. Mi padre necesitaba un fármaco que en Argentina costaba el doble o el triple que en México", afirmó.

El debate sobre el futuro del IPS sigue abierto, sin embargo la clave no es su cierre ni la privatización. En cambio, pidieron mayor control y reformas que garanticen mejores prestaciones sin afectar a los afiliados.