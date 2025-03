El tren solidario partió rumbo a Bahía Blanca

“Calzado”, “Ropa de niños”, “Toallas”, “Acolchados”, “Alimento para mascotas” y “Ropa de cama”. Esos son algunos rótulos con los que los trabajadores ferroviarios y voluntarios clasificaron a destajo las donaciones que, desde el sábado, llegaron incesantemente hasta el hall de la estación de Constitución. A partir de las 22.20, desde el andén 14 comenzó su recorrido rumbo a Bahía Blanca el llamado “Tren Solidario”, una formación de once vagones que trasladará lo recolectado a las zonas de ese distrito del sudoeste bonaerense arrasadas por las recientes inundaciones.

“Antes vamos a parar en Cañuelas, en San Miguel del Monte y en Las Flores para cargar más donaciones y luego seguir viaje por la vía que antiguamente corría el tren de pasajeros [línea Roca] hasta Bahía Blanca. Pero en vez de llegar a la estación de Bahía Blanca Sur, se llega 20 kilómetros antes, que es la vitícola. Ahí vamos a traspasar todas las donaciones a los camiones de la municipalidad”, detalla Sergio Rojas, coordinador general de la campaña, que calcula que “será un viaje de aproximadamente un día”. Los once vagones equivalen a 25 camiones.

Joaquín Lonel Amaya Cordero tiene 20 años y vino a Constitución desde Glew con seis amigos a donar mercadería y ropa “para poder aportar un granito de arena para la gente que está pasando un montón de problemas y necesitando ayudas de todo tipo”. Todos, afirma en diálogo con LA NACION, son miembros de una iglesia de su localidad. “Queremos mantener esa unidad de sociedad como humanos. Lo que pasó fue algo horrible que también pasa en mi barrio. Por eso, con la iglesia decidimos ponernos las pilas, ayudar, orar y donar”, destaca.

Silvia y su marido vinieron desde Longchamps con dos valijas completas. “Habiendo lugares de donaciones allá, preferimos venir a traer las cosas hasta acá para asegurarnos que se vayan hoy. No sabemos si es poco o mucho, pero es algo”, sostiene ella. Sobre el impacto social que provocó la causa en torno a Bahía Blanca, responde: “A mí me parece tremendo poder ayudar a que vuelvan a recuperar su lugar los que lo perdieron absolutamente todo. Es muy fuerte”. Por último, sobre la responsabilidad de la clase política, Silvia se muestra distante. “De política nada. A mí me interesa ayudar desde el corazón porque soy argentina y amo mi país”, cierra.

Finalmente, serán once vagones, que en las últimas horas fueron refaccionados para la ocasión. “Hicimos el esfuerzo posible para acondicionarlos a todos porque no dábamos a basto con la mercadería. Hasta ayer teníamos seis confirmados, por lo que se hizo un esfuerzo descomunal para llegar”, dice un coordinador de la campaña. A Bahía Blanca, a donde se acercarán a través del trayecto del Roca, será la ayuda N°51 del “Tren Solidario”, que nació en plena crisis de 2001 como una iniciativa de la revista especializada Rieles; por entonces, buscaba ponderar la esencialidad del transporte ferroviario en un contexto de desguace y abandono de las vías.