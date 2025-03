Murió uno de los actores más queridos de “Harry Potter”

El actor británico Simon Fisher-Becker, mejor conocido por sus papeles en Harry Potter y la piedra filosofal y Doctor Who, murió a los 63 años.

La pérdida del artista fue confirmada por su manager, Kim Barry de Jaffrey Management, así como por su esposo, Tony. “Hoy no solo perdí a un cliente como Simon Fisher-Becker, sino también a un amigo personal muy cercano durante 15 años”, aseguró su representante al medio Metro.

Barry continuó: “Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en Doctor Who de la BBC. Simon también era escritor, narrador y un gran orador público. Me ayudó muchísimo y era amable, cortés y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y a su legión de fans”.

El domingo, el esposo de la querido actor recurrió a las redes sociales para confirmar la devastadora información en una publicación de Facebook.

“Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 14.50 de esta tarde falleció Simon. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias”, mencionó, brevemente.

Quién era Simon Fisher-Becker, el actor de Harry Potter que murió a los 63 años

Simon Fisher-Becker había nacido en noviembre de 1961 en Paddington, Londres, Inglaterra. Además de actor, una de sus grandes pasiones, también fue escritor.

Fisher-Becker tuvo muchos trabajos cinematográficos, pero su papel más destacado fue el fantasma de un fraile que vivía en la Casa Hufflepuff de Harry Potter y la piedra filosofal. Ese rol le abrió muchas puertas.

Además de su papel en Harry Potter, Fisher-Becker también fue conocido por encarna a Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6 de Doctor Who. Más tarde repitió su rol en la serie de podcast titulada Doctor Who: The Eleventh Doctor Chronicles y Jenny, la hija del Doctor.

El artista También protagonizó la exitosa serie de comedia de la BBC Puppy Love, así como otros varios clásicos británicos, incluidos One Foot in the Grave, The Bill, Love Soup y Afterlife. Fisher-Becker también tuvo un papel en la película ganadora del Oscar en 2012, Los Miserables.

Con información de TN