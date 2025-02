Milei anunció que Argentina acepta un “acuerdo de reciprocidad” comercial con Estados Unidos

El presidente Javier Milei volvió a defender el camino de su Gobierno, insistió con que la mejor receta es achicar el Estado y reiteró su alianza política con Donald Trump.

En ese marco, anunció que Argentina acepta un "acuerdo de reciprocidad" comercial con Estados Unidos. Lo hizo al exponer en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Javier Milei habló en el BID, recibió elogios y volvió a cargar contra la idea de la "justicia social"

"El único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de Justicia, porque cada erogación del Estado es una extracción del pagador de impuestos. El único Estado aceptable es el Estado más chico posible, para devolverle al ciudadano lo que es suyo", afirmó Milei en su discurso.

Durante su discurso de poco más de media hora, Milei confirmó su sintonía ideológica y personal con Donald Trump, ratificó su voluntad de profundizar los vínculos diplomáticos con Estados Unidos y ofreció su perspectiva sobre la situación global.

Fue precisamente cuando mencionó por primera vez a Trump que recibió la primera gran ovación del auditorio. Lo hizo al cuestionar, una vez más, lo que denominó "la gran secta del colectivismo mundial".

"Esto incluye a los partidos políticos tradicionales, que sin importar su color, coinciden en la tesis fundamental que más estado siempre es mejor. En Argentina teníamos un sistema político compuesto por unas 50 sombras de socialismo. En EEUU, existía la ilusión de bipartidismo con un partido demócrata que marcaba la agenda y un partido republicano incapaz de enfrentarlo hasta la llegada de Donald Trump", sostuvo.

Se comparó con el mandatario estadounidense al definirse ambos como "outsiders" de la política. "La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo", dijo.

Milei expuso ante la atenta mirada de un público que lo esperó con expectativa. En el auditorio se encontraban Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Gerardo Werthein -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Manuel Adorni -portavoz-, el asesor Santiago Caputo, que arribó ayer desde Buenos Aires, y Alejandro Oxenford, embajador designado en EEUU. También estuvo presente Amalia "Yuyito" González, pareja del mandatario.

Tras su discurso en el Centro de Convenciones de Maryland, es muy probable que Milei se encuentre con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. El posible cónclave aún no tiene horario determinado, ni se definió su formato protocolar. A las 18.00 (hora de Argentina), se espera que Trump cierre las deliberaciones de la CPAC.

Con información de Infobae