Para preservar a Milei: Pichetto pidió la "cabeza" de algún colaborador por el caso $LIBRA

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, afirmó hoy que el caso de la criptomoneda $LIBRA es un "daño autoinflgido", por el propio Gobierno, y afirmó que para superar este hecho algún colaborador de Javier Milei "debe renunciar" para "preservar la propia imagen del presidente".

"Llega el momento en donde es imprescindible arrojar por la borda lastre. ¿Qué significa esto? Algún colaborador importante del Presidente tiene que irse del Gobierno, tiene que asumir las responsabilidades para preservar la propia imagen del Presidente. Tiene que renunciar", enfatizó el legislador.

El legislador sostuvo que una medida de esas características "está en los manuales del proceso político, de la conducción y la preservación del líder. Pero bueno, aquí parecería que no, que no va a ocurrir esto", se lamentó.

Pichetto explicó en diálogo con Radio Rivadavia que el bloque que preside, conformado por 16 diputados de diferentes partidos, no va a apoyar un pedido de juicio político contra Milei por considerarlo una medida "prematura".

"No vamos a acompañar un juicio político, me parece que es totalmente prematuro y no hay elementos todavía, y tiene que haber una toma de conciencia en la sociedad para emprender una medida de esa naturaleza", subrayó.

Aseguró que "el tema que requiere la Argentina y también el Congreso como ámbito de resonancia es, bueno, ¿qué pasó? (el Presidente) ¿fue engañado?, ¿fue operado por estos personajes siniestros?".

Pichetto dijo que "estaría más cerca" de una comisión investigadora del Congreso, "antes que eventualmente un juicio político que no se puede llevar adelante todavía porque no hay elementos de prueba".

Agregó que espera que "el Gobierno y el Presidente hagan una depuración", e insistió en que "acá se está hablando mucho de los que perdieron plata, y lo importante, como me dijo un amigo hace un ratito, son los que ganaron. Acá lo que hay que ver es quiénes son los cuatro que ganaron".

Con información de Noticias Argentinas