Tensión en el Gobierno: Adorni cuestionó a Santiago Caputo, asesor de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó explicaciones sobre el accionar de Javier Milei en el marco del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA. El funcionario defendió al Presidente y aseguró que la publicación realizada el viernes por el primer mandatario "no daña su palabra".



"Merece una autocrítica, pero no va más allá, estas operaciones son un clásico", sostuvo en declaraciones a A24, al tiempo que añadió que "a partir de ahora va a haber más cuidados".



En otro tramo de la entrevista Adorni se refirió al reportaje que brindó Milei el lunes por la noche a la señal televisiva TN, en la cual fue interrumpido por su asesor Santiago Caputo. El vocero cuestionó dicha decisión argumentando que "fue innecesaria". "En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.

El comentario del vocero presidencial tiene como trasfondo la interna que sobrevuela al "triángulo de hierro" compuesto por Caputo, el Presidente y su hermana, Karina Milei. En los pasillos de Balcarce 50 es sabido que la Secretaria de Presidencia expresó en varias oportunidades su desconfianza hacia el asesor, quien pese a esto fue ratificado en su cargo en varias oportunidades.

Vale recordar que, horas después de que se difundiera el reportaje a Milei, se conoció un video sin editar del mismo en el que el asesor Caputo interrumpe el diálogo para impedir que el mandatario siga hablando ante el riesgo de que se comprometa judicialmente.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Ari Lijalad en su cuenta de "X". Allí se observa a Viale realizar la última pregunta de la entrevista, enfocada en la polémica por el caso $LIBRA, que derivó en un intercambio de opinión con el jefe de Estado.

Javier Milei rompió el silencio en el caso $LIBRA

El presidente Javier Milei realizó su primer descargo, luego del escándalo que generó la promoción que realizó de la criptomoneda $LIBRA, que perdió estrepitosamente su valor en tiempo récord y perjudicó a inversores. "Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo, pero reconoció: "Me comí un cachetazo".

“Yo no tengo nada que ocultar, no dije nada malo”, enfatizó al inicio de su explicación. Sobre las personas afectadas por el desplome de la cripto aseguró que "es falso que sean 44.000 personas. En el peor de los casos son 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de eventos", sostuvo.

En esa línea aseguró que "todos los que entraron, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían muy bien lo que era el riesgo. No es que no saben de qué se trataba". El riesgo, según dijo, es "como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala" y recalcó que se trata de "un problema entre privados, el Estado no juega ningún rol".

Al hacer un repaso del caso, el mandatario dijo que lo que hizo fue "darle difusión" a una herramienta para fondear proyectos de emprendedores digitales. "Una vez que publico el tuit empiezan a aparecer personajes que decían que me habían hackeado la cuenta. Yo no hice nada malo. Difundí una herramienta para financiar emprendedores. En ese contexto, alguien dice que me hackearon la cuenta y, como era mentira, ¿Qué hice? Fijé el tuit para demostrar que fui yo. Ante eso, y por los comentarios negativos que aparecieron, lo que hice fue quitar el tuit".

Sobre su relación con Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, dijo que lo conoció en un evento de tecnología. "Allí conocí a un montón de personas y me acercó la propuesta de armar una estructura para que financie a emprendedores, que por una cuestión de informalidad o que no existe el mercado de capitales, no tienen acceso al crédito. Nosotros estamos muy comprometidos en impulsar ese tipo de proyectos. La herramienta me pareció interesante", reconoció.

"¿Si Davis es un estafador? Quien va a definir esto va a ser la Justicia. Yo no soy un experto. Mi especialización es crecimiento económico, con o sin dinero", señaló el jefe de Estado. Luego remarcó que hizo un pedido a la Oficina Anticorrupción para que investigue si incurrió en un delito.

Con información de Ámbito