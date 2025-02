La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó este lunes a Salta para poner en marcha la construcción del alambrado en la frontera entre Argentina y Bolivia y recibió reclamos de familiares de agentes de Gendarmería, a quienes les prometió soluciones como el acceso a créditos Procrear, un programa que el gobierno de Javier Milei cerró el año pasado.

En Aries, una familiar de un integrante de Gendarmería señaló que los alquileres se duplicaron (todos por encima de los $400 mil), al igual que los servicios de luz, agua y gas.

“Ellos cobran según el rango, y muchos cobran entre $500 mil y $850 mil, con el último aumento incluido, y no alcanza. La mitad del sueldo se va en alquiler”, explicó la mujer y agregó que la obra social IOSFA, que se les brinda, no cubre muchas de las prestaciones que precisan y no es recibida por muchos profesionales.

“Ella (Patricia Bullrich) nos mintió en la cara. Dijo que los camioneros cerraron con un aumento del 1%, y eso es una vergüenza”, remarcó.

En ese sentido, la mujer agregó que muchos integrantes de la fuerza están pidiendo la baja, ya que “no les alcanza para nada y en todo el país pagan mal. Dicen que hay que tener un millón y medio para vivir, entonces, ¿qué hay de nosotros? Lo que cobran no es un sueldo”, concluyó.