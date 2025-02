El PRO tendrá una cumbre bonaerense para debatir una alianza con La Libertad Avanza

La idea de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza sobrevuela el universo de la política argentina desde hace meses, pero a la fecha, no se registraron avances significativos. Sí hubo guiños de uno y otro lado y hasta una declaración pública de Javier Milei a fines de diciembre, para apurar el desenlace: “O vamos juntos en todos lados, o iremos separados”.

Lo cierto es que tras ese ultimátum, Mauricio Macri, propuso una mesa de trabajo concreta, con nombres y roles definidos para articular una agenda parlamentaria y política común. Hasta hoy, no hubo respuesta del Gobierno. Incluso hubo desplante público del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que advirtió que “no era por ahí”. Por eso, el PRO ya analiza un armado por su cuenta y hasta reeditar Juntos por el Cambio, pero no le cierra la puerta a las filas libertarias, no sin antes discutir el tema en el territorio.

En este sentido, en las próximas semanas habrá una cumbre del PRO bonaerense con el objetivo de comenzar a discutir la estrategia electoral en la provincia que puede ser clave en las legislativas de este año. El encuentro está previsto para el 17 de febrero y la cita será en la sede nacional del partido fundado por Macri en San Telmo. Se busca consolidar su armado territorial y discutir la viabilidad de una alianza con La Libertad Avanza.

La reunión será encabezada por el titular del PRO bonaerense y diputado nacional, Cristian Ritondo, y la vicepresidenta del partido a nivel nacional y provincial e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. El otro dirigente que tendrá lugar en la mesa de los referentes será el legislador nacional Diego Santilli. El exprecandidato a gobernador bonaerense es uno de los que más impulsa un acuerdo en la provincia con La Libertad Avanza y suena como un posible candidato de consenso. Macri no será de la partida.

“La idea del mismo es encontrarnos, charlar, compartir las realidades que tenemos en cada distrito y obviamente seguir fortaleciendo nuestro espacio y nuestro equipo, conformado por intendentes, legisladores, concejales y referentes en todas las ciudades de la provincia”, señaló a TN un dirigente bonaerense cercano a Macri. Y agregó: “tenemos que mostrar el potencial que tenemos y las gestiones de cada distrito donde gobernamos”. El encuentro es algo charlado con Mauricio Macri.

En la cumbre se espera la presencia de los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Pablo Petrecca (Junín); María José Gentile (Nueve de Julio); Javier Martínez (Pergamino); Juan Manuel Ibarguren (Pinamar); Diego Reyes (Puan); Marcelo Matzkin (Zárate) y los legisladores bonaerenses Alejandro Rabinovich y Matías Ranzini. También están convocados legisladores nacionales.

Las conversaciones sobre el futuro político y electoral ya comenzaron en el territorio bonaerense. Hasta hay un intendente que propone una reedición de JxC en la provincia, pero ampliado, con LLA adentro. “Hay que armar un programa de gobierno que dé respuestas a las necesidades de los bonaerenses y así poder derrotar al kirchnerismo en la provincia”, apuntaron a TN desde el municipio de Junín. Asimismo, como antesala del encuentro provincial del 17, este sábado Petrecca va a encabezar un encuentro de la cuarta sección electoral en Pehuajó, con todos referentes de la sección. Días atrás se reunió con el propio Macri, en Cumelén.

Con información de TN