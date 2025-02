Qué es la sífilis y por qué hay cada vez más jóvenes salteños contagiados

Según consta en reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS), en Salta, se detectaron 1116 casos de Sífilis en el 2024. Lo que representa un aumento del 15,4% con respecto al 2023, cuando se detectaron 967.

En el 2024, enero y marzo fueron los meses con más casos diagnosticados, el primero con 161 y el siguiente con 103, de los cuales el 565 (51%) fueron varones y 551 mujeres (49%).

Según se registró en informes del S.N.V.S, el rango etario en el que se detectó la infección con mayor presencia es en jóvenes comprendido entre 20 y 29 años, con 510 casos; mientras que, en adultos de 30 a 39, son 268.

Además, el informe dio a conocer que la mayor cantidad de personas que contrajeron sífilis, pertenecen a la región sanitaria centro, con 727 casos, oeste con 159, norte con 142, sur con 71 y otros con 17.

En el año 2021 se diagnosticaron 530 casos, en el 2022, 1070, y en el 2023, 967.

Qué es la sífilis: síntomas, causas y tratamiento

La sífilis es una de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más frecuentes y es producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum. En caso de no recibir el tratamiento adecuado, la infección puede progresar, causar daños al corazón y lesiones en el sistema nervioso, entre otras consecuencias.

Es una enfermedad se transmite por relaciones sexuales sin preservativo. Es de fácil diagnóstico, tiene tratamiento gratuito en los hospitales de la provincia y se cura.

Es importante tener en cuenta que la persona que tiene la infección puede transmitirla por mantener relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido preseminal, fluidos vaginales y sangre.

Se puede diagnosticar a través de un análisis de sangre, puede ser por medio de una extracción (análisis de VDRL en laboratorio) o por medio de un test rápido que arroja el resultado entre 15 y 30 minutos. En caso de que el resultado sea positivo, se realiza un estudio confirmatorio.

Si una persona gestante está infectada y no es tratada, puede transmitir la infección durante el embarazo y/o parto, resultando sífilis congénita. Los recién nacidos con sífilis congénita pueden sufrir ceguera, daño severo de otros órganos y hasta incluso la muerte.

Se puede curar mediante un tratamiento sencillo, seguro y de forma gratuita en los establecimientos de salud pública.

Lo debe realizar la persona que tiene la infección y su/s pareja/s sexuales.

Puede prevenirse con el uso de preservativo peneano o barrera oral, y estando atentos a signos o síntomas, como lastimaduras en el área genital en la primera instancia y las lesiones en la piel, etapa en la que la infección es muy contagiosa.

Principales síntomas

En una primera etapa, aparece una lastimadura o úlcera, no dolorosa, que puede estar localizada en: boca, ano, vagina o pene. Esta lesión se denomina chancro y puede estar acompañada por la inflamación de un ganglio.

Aún sin recibir tratamiento, el chancro desaparece a los pocos días, pero no significa que no hay enfermedad. En esta etapa, la sífilis pasa de ser primaria a ser secundaria o latente, en la cual no aparecen otros síntomas.

Luego de unos meses, pueden aparecer ronchas en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas en zona genital.