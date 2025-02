Durante el cierre de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQ+ en Salta, realizado en la Usina Cultural, manifestantes expresaron su rechazo al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos. En un encendido discurso, los organizadores ironizaron sobre sus declaraciones y las del oficialismo.

"Esto me mandan las fuerzas del cielo. Quiero aclarar algo. Esto que vemos no es Salta, no es una marcha. El presidente Milei no dijo que la homosexualidad está relacionada con la pedofilia. Muy por el contrario, el presidente Milei eh colabora con las relaciones zoofílicas con elefantes de cualquier género", comenzó Lucrecia Martel. en un tono de crítica y sarcasmo.

El mensaje también apuntó contra otros miembros del gobierno. “Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, respeto, muchacho, un ministro de Justicia”, mencionó, cuestionando la postura del gabinete en temas de diversidad sexual.

Con un tono provocador, la reconocida cineasta, quien supo ponerse al hombre las luchas sociales, también ironizó sobre la postura del oficialismo respecto a la identidad de género. “El ministro Cúneo Libarona nunca dijo que rechazaba las identidades sexuales que no se definían según la biología de su libro”, sostuvo.

El cierre estuvo marcado por una fuerte crítica al presidente y su equipo. “Les pido que abandonen la Casa de Gobierno, que imagino estarán dibujando un mamut en las paredes, y salgan afuera, que es una noche hermosa”, concluyó acompañada por un multitudinario apoyo.