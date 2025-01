Empleadas domésticas: disponen aumento del 64,5% en las contribuciones mensuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este miércoles un aumento en los aportes mensuales que se pagan por las empleadas domésticas. La actualización, que regirá para las obligaciones con vencimiento en febrero en adelante, implica una suba del 64,5% para personas que trabajan 16 horas o más en un hogar.

El importe total pasará de $17.437,92 a $28.688,55. Esta decisión se da en medio de las negociaciones paritarias que se vienen llevando adelante para el sector, en las cuales todavía no se pudo llegar a un acuerdo a pesar de las reuniones recientes.

La resolución del Gobierno establece que habrá dos actualizaciones por año, reajustes que se harán en función de los que se concreten para la tabla del monotributo.

Los valores que actualizó la ARCA para las empleadas domésticas

En el caso de aquellas empleadas que trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más, la actualización decretada por el organismo determina que el aporte a la obra social pasará de $6.457,26 a $16.716,32 (158,9%). Se trata del mismo importe que pagarán desde febrero los monotributistas de las categorías A, B y C.

La contribución al régimen previsional aumenta un 156,7%: de $539,38 a $1384,95. Por último, el pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) sube de $10.441,28 a $10.587,28. En ese caso, el reajuste es de apenas el 1,4%.

Para aquellas empleadas que trabajan en jornadas semanales de menos de 16 horas, los importes obligatorios son más bajos y, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne los montos básicos con aportes de diferentes hogares), no son válidos para acceder a las prestaciones de una obra social y de una jubilación futura.

El aporte a la obra social por menos de 12 horas semanales sube de $523,94 a $1356,36; mientras que por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $970,88 a $2.513,38.

La contribución al régimen previsional, sube $184,94 a $474,86 (menos de 12 horas semanales); y pasa de $369,79 a $949,50 (entre 12 y 16 horas semanales). El pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se incrementa de $4.838,83 a $4.984,83 por menos de 12 horas semanales, mientras que por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $7.126,89 a $7.272,89.

En total se da un aumento de $5.547,71 a $6.816,05 en el caso de quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y de $8.467,56 a $10.735,77 por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales. Son subas del 22,9% y de 26,8%, respectivamente.

Con información de C5N