En una contundente declaración, en ¡Qué Domingo! por Aries, Isabel Soria, fundadora de "Volviendo a Casa", criticó al gobierno de Javier Milei y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acusándolos de perpetuar una agenda misógina y discriminadora. "No me sorprende que se manejen de esta manera, ya enviaban indicios de su postura contra mujeres y diversidades, pero ahora lo están implementando abiertamente", aseguró.

Soria también vinculó a Cúneo Libarona con hechos oscuros de los años 90, aludiendo a la muerte de su exesposa, testigo clave en un caso de corrupción de la época, y resaltó: "Es la época que ellos tanto idolatran, donde muchas muertes sospechosas quedaron impunes". Asimismo, denunció el desfinanciamiento de programas destinados a mujeres, niñas, niños y adolescentes, calificando estas medidas como un atentado contra los derechos básicos.

En su análisis, Soria destacó la gravedad de la naturalización de discursos discriminadores, reforzados por figuras que desconocen las luchas feministas.

"Hablan desde la ignorancia, desde su misoginia y racismo”. En tal sentido, y haciendo carne su pensamiento, Soria admitió: “Cada día me levanto a luchar por nuestros derechos porque soy mujer y eso me convierte en blanco de su violencia. No podemos permitir que esto siga avanzando", concluyó, con un llamado a la acción a las organizaciones sociales a mantenerse firmes en la defensa de los derechos conquistados.