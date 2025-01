Lali le respondió a Milei por su discurso contra la homosexualidad en Davos

Lali Espósito fue una de las primeras en manifestarse en contra del discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro de Davos, en Suiza, donde apuntó principalmente contra la homosexualidad, el feminismo y la identidad de género.



La principal "rival" del jefe de Estado optó por un cambio en sus redes sociales: modificó su foto de perfil y también posteó una historia con la imagen de la bandera de la comunidad LGBTIQ+.





La actriz no fue la única que decidió hacer pública su postura sobre la cuestión. Una de ellas fue Ángela Torres, quien en una historia escribió: "Esto es muy triste, son muchos pasos para atrás. Este discurso es violento y solo puede traer más violencia".

Luego, agregó que "me angustia mucho y me da miedo por mis amigues. Todavía no puedo creer que este tipo sea el presidente de mi país".

Otra que se sumó al reclamo fue Natalie Pérez, quien en su cuenta de Instagram subió una imagen que emulaba ser la bandera LGBTIQ+ y agregaba las palabras amor, respeto, libertad, tolerancia, igualdad y orgullo.

Por último, fue Taichu quien se manifestó en contra de las palabras del jefe de Estado y mostró su respaldo a la comunidad. "Me duele la insensibilidad de esta gente y de quienes los eligen. Desde mi lugar, gracias, ustedes me dan vida. Siempre de su lado. BYE", cerró.

Fuerte polémica en redes tras el discurso en tono homofóbico de Javier Milei

El discurso del presidente Javier Milei de este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, se basó en fuertes ataques a lo que considera "agenda woke", que incluyó referencias homofóbicas que despertaron el repudio en redes sociales. "Nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo", lanzó, con intenciones de provocar y polemizar.

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega a ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", afirmó el mandatario.

"Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", ejemplificó.

"Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", insistió.

El Presidente aseguró que "están dañando irreversiblemente a niños sanos, mediante, tratamientos, hormonales y mutilaciones como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa". "Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá gente del Estado dispuesto a interceder en favor, de lo que ellos llaman 'el interés del menor'. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia", planteó, sin referirse a cuáles son esas épocas.

"Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices", concluyó.

