Cada 1° de octubre, escuelas concientizarán sobre los derechos del adulto mayor

A partir del ciclo lectivo 2025 se incorpora al calendario escolar, la fecha 1 de octubre como el día internacional de las personas mayores.

Sobre ello, en diálogo con Aries, el secretario de Adultos Mayores, Juan Carlos Villamayor, celebró la iniciativa que permitirá que estudiantes de los distintos niveles, aborden la temática, reconozcan la importancia del adulto mayor en la sociedad y conozcan sus derechos.

“Como en este caso del proyecto para que los adultos mayores apadrinen, acompañen y contengan a los chicos, implica que es una sociedad que aprovecha, igual que las sociedades antiguas, el valor del anciano, su sabiduría, su experiencia de vida y su bondad para fines concretos que fortificar a las nuevas generaciones”, expresó.

Villamayor analizó que en las familias se observa que abuelos ayudan al desenvolvimiento del hogar “mientras los padres que están en edad laboral procuran el sustento”, sin embargo advirtió sobre los casos de violencia intrafamiliar o el abandono.

“Cuando el abuelo ya no puede cuidar los hijos, cuando el abuelo ya no tiene un ingreso, muchas veces, no siempre, y en casos especiales, es una de las direcciones especializadas de esta Secretaría, hay que atender los casos de abandono, violencia, situación de calle y discriminación”, cerró.