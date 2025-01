En ‘Estilo desafío – por Aries – la médica ginecóloga y sexóloga, Mónica Gelsi, destacó la importancia del dictado de Educación Sexual Integran en las escuelas del país y advirtió que niños y adolescentes tienen el derecho a recibir esta información.

Relató, en este sentido, que en noviembre pasado fue invitada a Perú, lugar donde se realizó el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual; allí disertó sobre el abordaje de la ESI en la educación de nivel inicial.

“Se habla mucho de educación sexual, pero no sé si se hace mucho. A la hora de la acción siempre surgen los miedos, prejuicios, credos, inhibiciones y la ESI debe estar basada en el respeto al cuerpo, a los valores; también se respetan las creencias de las personas, pero lo más importante es respetar los derechos de niños y adolescentes de recibir esa Educación Sexual Integral en su casa y complementada en la escuela”, indicó la especialista, y resaltó: “La ESI aporta herramientas para prevenir el abuso sexual infantil”.

Para Gelsi, es fundamental que, más allá de la educación en las escuelas, el hogar también sea un espacio para la formación, así, explicó que el niño tiene todo el terreno para explorar el conocimiento y adquirir saberes.

“Hablar de educación sexual no es solo hablar de genitales, es valorar la afectividad. Las personas a cargo de niños y adolescentes tienen que expresar esa actividad. Los abrazos hay que darlos, un niño que no recibe afecto después le cuesta brindarlo, le cuesta expresar sensaciones y emociones. La gente no tiene que tener miedo a la ESI. Hay que respetar al otro, es fácil construir cuando hay consenso, pero el verdadero desafío es construir con disenso”, finalizó la médica.