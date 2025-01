Cacho Deicas (72), cantante del grupo de cumbia Los Palmeras, tuvo un ACV el viernes y se encuentra internado en un sanatorio de Santa Fe que difundió este sábado un nuevo parte médico y luego el conjunto subió un texto a sus redes para tranquilizar a los fans que estaban muy preocupados.

El parte oficial del Sanatorio Grupo MIT dice:

"El Sr. Deicas Rubén Héctor continúa su evolución en cuidados intensivos, manteniendo la mejoría clínica y neurológica (vigil, lúcido, sin déficit motor), completando estudios habituales para su patología".

El grupo Los Palmeras, por su parte, publicó después del mediodía del sábado el siguiente texto: "𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬, 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐲 𝐞𝐧 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧, 𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚ñ𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐥í𝐧𝐢𝐜𝐚. 𝐀𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐢ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐚𝐝o. 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Familia, 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐟í𝐜𝐢𝐥𝐞𝐬 🌴".

Un gran susto

Los primeros informes médicos del viernes aseguraban que Deicas estaba lúcido, aunque su estado de salud era reservado. En aquel primer parte se consignó además que podría dejar la terapia intensiva y pasar a una sala común. No obstante, iban a continuar realizando estudios atentos a su historial clínico.

Según sus allegados, Cacho tenía una internación programada desde hace tres meses para realizarse estudios cardiológicos. Justamente por esos estudios médicos los integrantes de Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones y recién iban a retomar su trabajo en la próxima semana, en distintos festivales por todo el país.

Además, el cantante reveló en una entrevista reciente que ya había sufrido un ACV en el año '98.

“Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden. No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, afirmó Deicas sobre aquel episodio.

Una banda en la cima

En 2022, la banda de cumbia santafesina Los Palmeras cumplió 50 años de trayectoria. Hoy son uno de los números más exitosos del país, no sólo por su famoso hit El bombón asesino sino también por sus múltiples colaboraciones con figuras más jóvenes del pop y la música urbana.

Su último posteo en Instagram, por ejemplo, celebra el millón de reproducciones de su versión de La cobra junto a J Mena.

Pero en los comienzos todo era distinto, como contó Cacho Deicas a Clarín en un reportaje:

“En nuestra juventud éramos vagos de la calle, íbamos a los bailes de barrio que se armaban en los clubes de Santa Fe. Tocaban orquestas y nosotros siempre estábamos. Recurríamos siempre al Sauzal, un lugar en la costanera; era una cantina donde la gente bebía cerveza”, rememoró Rubén “Cacho”, como si todo eso hubiera sucedido ayer.

Los Palmeras en vivo, siempre exitosos.

Su amigo y compañero de orquesta, Marcos, también pintó de manera sublime aquellos años mozos: “Siempre de noche, de un lado al otro, o bien a la plaza. Somos de una época distinta a la de hoy. Había un teléfono por barrio. La amistad la construimos con largas caminatas, jorobando, charlando. Una amistad sana, no había inseguridad cuando éramos pibes”.

“Nosotros venimos de familias muy humildes, así era cuando nos conocimos. La vida nos ha dado la posibilidad de comprarnos nuestras casas, de cambiar de autos, no es menor lo que sucedió. Ya no es como cuando empezamos, que íbamos en rastrojeros a tocar”, expresó Rubén, agradecido a la vida y a la música.

Los músicos contaron que se conocieron en un boliche y que Marcos fue quien convocó a Cacho a sumarse a la voz del conjunto. “Era todo amateur, casamientos, cumpleaños de 15. Empecé cantando folclore y luego tropical. Versionaba a Los Galgos, Los Iracundos, el Puma Rodríguez, Sandro. Andábamos por la zona de Santa Fe y alrededores, hasta que llegó Los Palmeras”, reveló el cantante.

“Cuando se sumó Rubén, era resistido por su estilo de voz. Hasta que impuso lo suyo. Y después de dos discos, llegó el respeto merecido. Pero eso no es todo: se produjo una entrañable amistad. Atravesamos toda clase de vicisitudes. Frente a esas circunstancias es cuando se sabe si una amistad es en serio, más allá de que en algunas cuestiones no pensemos igual”, añadió el acordeonista.

Y agregó:“Pensá que yo estudié de pibe y alternaba en distintos grupos, no había equipamiento como hoy. La música era por hobby, pasarla bien, divertirnos. Nuestra primera grabación fue en 1976. Rubén y yo pasamos de todo en estos 50 años”.

Mucha agua corrió bajo el puente hasta que Los Palmeras repercutió a nivel popular. Sucumbieron a la adversidad y luego de tantos años de recorrer clubes con su música, el gran salto recién se produjo en 2004 cuando aparecieron con la canción El bombón asesino. La repercusión fue inmediata y lo suyo se instaló en los diferentes estratos sociales de la Argentina.

Sin embargo, esa gran exposición no fue gratuita y conllevó malasangre a la par. Al abordar el tema, a Marcos se le desdibuja por completo la cara. “Tuvimos problemas impositivos, no son habituales esas cosas. Todo sucedió por hacer erróneamente una factura mal. Lo denunciaron. Rubén tuvo un ACV y yo un infarto. Pese a eso, sobrevivimos, pudimos salir de las deudas y reflotamos de nuevo”.

Colaboraciones con artistas de todo tipo

Desde 2021 que Los Palmeras presentan videoclips, prácticamente sin cesar, junto a diferentes músicos populares. Abel Pintos, Jorge Rojas, los Auténticos Decadentes, Marcela Morelo, Valeria Lych, Axel, el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Andrés Calamaro y el trapero Neo Pistea.

Según Marcos, "En todos los hits hemos adaptado a los invitados y ellos a nosotros, con mucho cariño y respeto entre profesionales. Con Abel Pintos estuvimos grabando desde las 6 hasta las 19 horas. ¡Fue tremendo!".

Y dio más detalles: "Respecto a Calamaro, él conocía nuestro repertorio y nos dijo, sinceridad mediante: ‘Los temas de Los Palmeras nos caen como un guante, son un testimonio de amor’. Él es un tipo con muy buena onda. Nos brindamos mutuamente".

Rubén: Hay gente que se adapta fácil, incluso sin conocer. Lo de Neo Pitea también fue fabuloso, con el tema Macumbia. Nosotros escuchamos trap, incluso a la Reina del Flow, que pasaron por televisión. Todos los ritmos y estilos, si la gente dice que sí, es sí. El sol sale para todos.

Marcos: Cumbia colombiana, peruana, villera. Todo ha pasado y nosotros soportamos los embates. Porque cuando se pone algo de moda, todos van para ese lado. Muchos cambian de estilo con el tiempo. Nosotros, a diferencia, mantenemos la identidad con cantantes de otros géneros. Consideramos que no se puede cambiar de caballo en el medio del río.

Con información de Clarín