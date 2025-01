El Gobierno revisará los subsidios que el kirchnerismo otorgó a piqueteros

El Gobierno nacional decidió poner en revisión los subsidios otorgados por la administración anterior a organizaciones piqueteras, universidades y otras entidades vinculadas al kirchnerismo, por un monto total de $1.867 millones. Así lo estableció una resolución que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que también se incluyó la exigencia de devolver los fondos, en caso de detectarse irregularidades o falta de rendición de cuentas.

Son los programas que se habían creado en la gestión anterior de Alberto Fernández dentro del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la Resolución 2025/10 se deja constancia de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología decidió evaluar la continuidad de aquellos programas y actividades que no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. Están relacionados con entidades ligadas a la economía popular que orientaban líderes piqueteros como Juan Grabois y Emilio Pérsico y de universidades como las de Buenos Aires, Lanús, La Plata y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

En el Gobierno afirman que “los programas a eliminar serán los que deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. La medida se relaciona con “la necesidad de reorientar las políticas de Ciencia a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y estratégico del país, haciendo foco en: agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento, innovación y salud”.

“Se eliminarán programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia que no aporten al crecimiento del país. Se exigirá la devolución del dinero más intereses a las jurisdicciones que no hayan realizado ninguna obra o avance. Se rescindirán convenios con plazo vencido o vigentes que no posean transferencia de fondos y aquellos que no tengan una ejecución superior al 30%”, expresa la resolución.

La medida, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, está relacionada con las auditorías que se encargaron en 2024 en las universidades donde se detectaron irregularidades en las rendiciones de gastos y además el Gobierno hace hincapié en “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″ que fue declarada tras la sanción de la Ley Bases ya que que a partir de allí hubo “necesidad de adoptar medidas urgentes para equilibrar las cuentas públicas, reducir drásticamente la emisión monetaria y el gasto del Estado, para lograr el equilibrio fiscal y controlar el flagelo de la inflación”.

El Gobierno estima que el ahorro global será de $1867,5 millones. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que orienta Darío Genua, dará de baja los convenios si en los próximos 30 días no se produce la devolución del dinero asignado. Solo continuarán los que “al momento de entrada en vigencia de la presente medida hayan superado el TREINTA POR CIENTO (30%) de ejecución y que ello se encuentre debidamente certificado y rendido en los sistemas”.

Entre las entidades ligadas a la economía popular aparecen la eliminación de la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, destinado a cubrir la compra de equipamiento de Unidades Productivas de la Economía Popular (cooperativas ligadas a líderes piqueteros), pasajes y viáticos de los integrantes de los proyectos y la contratación de servicios técnicos, que según los cálculos oficiales significará un ahorro de $ 1.200.000.000.

Se destacan el denominado “Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular”, adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (ligada a Juan Grabois) por $ 6.400.000, el de “Fortalecimiento de registro y comunicación de la federación de cooperativas de trabajo Evita”, adjudicado a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA (ligada a Emilio Pérsico) por $ 7.750.121 y “Taller de madera”. Adjudicado a la Asociación Civil Néstor Vive Varela, que recibió $ 10.000.000.

También está previsto eliminar el programa de Subsidios Institucionales, “que utilizaba fondos públicos para el sostenimiento de instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas al desarrollo y/o promoción de actividades de investigación científica y tecnológica en el país”. Dentro del mismo se encontraba, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió en 2023 $ 1.300.000 para el pago de gastos de funcionamiento como gastos generales (luz, gas, etc.), salarios o locaciones de servicios de personal administrativo, alquileres, mantenimiento de edificios, pago de seguros y vigilancia.

Al dejar sin efecto el Programa de Subsidios Extraordinarios, que surgió para financiar gastos extraordinarios relacionados con actividades científico-tecnológicas, el ahorro, según estiman en el Poder Ejecutivo, será aún mayor. Alcanza los $ 491.600.101 e incluye lo que se le pagaba a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo por $ 39.955.000, para el “AnteProyecto para el Diseño Museográfico de la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos”.

Otros subsidios de ese tipo le fueron otorgados a la Universidad Nacional de La Plata por $ 42.620.000 para realizar una muestra sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) por $ 23.542.500. Tambien y detectaron dos desembolsos dirigidos a la Universidad de Buenos Aires (UBA): uno por $ 33.179.949 y otro por 57.834.090.

Entre los Proyectos de Cultura científica, para el desarrollo de actividades orientadas a evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología en todo el país a través de iniciativas de carácter asociativo e interinstitucional, cuando ya existían canales y programas que se superponían con este tipo de iniciativas el ahorro sería de $ 67.000.000.

Algunos ejemplos de actividades adjudicadas a instituciones del sistema científico-tecnológico, universidades, asociaciones civiles sin fines de lucro, museos de ciencia y dependencias de gobiernos locales y provinciales son los de “Abremate ida y vuelta. Una experiencia colaborativa” (Universidad Nacional de Lanús. Monto: $ 1.000.000); “Derribando mitos de la sociedad argentina desde una perspectiva sociológica Carrera de Sociología” (Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Monto: $ 2.992.353) y “Con(s)ciencia teatral” (de la Fundación Tati, arte y cultura (Tucumán). Monto: $ 1.863.500.)

