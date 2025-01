Gobierno espera que baje el riesgo país y monitorea la decisión de los bonistas

El Gobierno pagó este jueves unos US$4340 millones por los vencimientos de capital e intereses de la deuda. De ese total, US$1700 millones correspondieron a bonos Bonares (ley argentina) y otros US$2640 millones, a los Globales.

El presidente Javier Milei y buena parte de sus funcionarios celebraron la noticia de haber podido hacer frente al compromiso con los bonistas en tiempo y forma, tras las dudas que habían surgido al inicio de su mandato. “Las deudas se pagan. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Poco antes, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, expresó en la misma red social: “Dicen que lo prometido es deuda…en este caso, PAGADA! Vamos!”.

A partir de ahora, la atención del mercado pasa por qué harán los bonistas con los dólares que recibieron. La tesis que predomina entre los analistas es que los fondos recibidos este jueves se volcarán nuevamente a títulos de deuda argentina. Ese fenómeno sería beneficioso para seguir bajando el riesgo país, ya que aumentaría la demanda de los títulos locales y, como consecuencia, bajaría su tasa.

En caso contrario, es decir, que los bonistas cobren y apliquen los dólares a otras inversiones, el valor de los bonos no tendría mayores cambios. Con eso, la tasa de riesgo país tendría más dificultades para bajar otro escalón rápidamente. La decisión de los tenedores de bonos se verá en los próximos días en los precios de los títulos: si suben, será un indicador de reinversión.

Este jueves, tras el pago, la deuda argentina subió alrededor de medio punto porcentual, en una jornada reducida en Estados Unidos, debido al feriado por la muerte del expresidente Jimmy Carter. Esa particularidad, sumada a ciertas cuestiones administrativas que pueden demorar la acreditación de los pagos, harán que el impacto de una eventual reinversión sobre los precios se extienda, probablemente, hasta mediados de la semana que viene.

En Portfolio Personal Inversiones, calcularon que entre US$1100 millones y US$1200 millones del monto total a pagar están en manos de entidades públicas y consideraron que eso asegura un piso alto de reinversión.

“Con respecto al restante, la tenencia de bonos legislación extranjera al tercer trimestre de 2024 alcanzó el 31%. Si tomamos en cuenta que los tenedores locales tenían el 83% de la deuda local, podeos inferir que el 52,5% del total del pago será recibido por residentes, mientras que el resto será para no residentes. Más allá de que los jugadores locales estarán más propensos a reinvertir los flujos, creemos que esta situación se repetirá en el exterior por el sentimiento bullish (alcista) por Argentina y por el hecho de que nuestros títulos soberanos aún ofrecen una tasa atractiva en comparación con sus pares”, explicó esa compañía.

El impacto del pago en las reservas del Banco Central

Alrededor de US$1050 millones de los US$4400 millones que vencían, ya se habían girado a Nueva York en octubre con el objetivo de asegurar el pago de intereses. El resto se pagó este jueves, con dólares que el Tesoro le había comprado al Banco Central durante 2024.

Mientras esas divisas estaban depositadas en la cuenta del Gobierno, formaron parte de las reservas. Al realizarse el pago de Globales y Bonares depositados en el exterior, en cambio, el activo del Banco Central sufrió una salida de casi US$2000 millones. Así, las arcas del organismo monetario retrocedieron US$1964 millones en dos días, hasta cerrar en US$30.940 millones este jueves.

Los pagos a bonistas locales, por el contrario, no tendrán un efecto inmediato en las reservas. Hasta que los inversores no retiren -si lo hacen- esos billetes estadounidenses de los bancos, no afectarán al patrimonio de la autoridad monetaria. Esto incluye tanto a los acreedores privados como a las tenencias en manos de la Anses, de las entidades públicas y del propio BCRA.

Con información de TN