La Justicia evalúa si imputa a Parrilli por espionaje ilegal en la muerte de Nisman

Un día del inicio de la feria judicial de verano, el viernes 27 de diciembre, el fiscal Eduardo Taiano recibió los entrecruzamientos que había pedido sobre el teléfono del ex titular de la SIDE y actual senador K Oscar Parrilli, en la causa por el crimen el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman. Se los había encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Antes de tomarse un descanso, Taiano ordenó a su equipo comenzar a analizar el resultado de ese entrecruzamiento y relacionarlo con los testimonios recopilados en la causa que, por ejemplo, revelan que el ex director de Reunión Interior de la SIDE Fernando Pocino confesó que “Parrilli me ordenó espiar a Fein” poco después del asesinato del 18 de enero de 2015.

“En la época de Paco Larcher (el antecesor de Juan Martin Mena como número dos de la SIDE hasta noviembre de 2014), él me daba las directivas. En la época de Mena, él pedía lo más normal. Y Parrilli lo más anormal. Por ejemplo, que fuésemos a la fiscalía de Fein a ver si Stiuso iba o no a declarar”.



“Esto me lo pidió Parrilli en forma directa y no fue por escrito. No era un objetivo normal de inteligencia. Yo cumplí la orden, pero era una pavada. No le aportaba nada a Parrilli, pero él alardeaba con eso”.

En cambio, en su testimonio el ex director de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso dijo que “apareció información de gente que merodeaba a la fiscal Fein y decían que el motivo era yo. Es una excusa estúpida, una tomada de pelo”.

“Cada vez que me llamaron yo vine. Tienen que buscar otra excusa para explicar por qué estaban ahí. Era para controlar todo. Estaban haciendo inteligencia sobre la fiscalía…”, agregó Stiuso, el enemigo número uno de Cristina Kirchner en estos temas, en su testimonio.

Pocino afirmó que fue Parrilli quien le mandó a vigilar la fiscalía de Fein y dijoe que al menos lo hizo con cuatro agentes diferentes: “El Oso, El Gato, otro que le decíamos Fracaso y alguno más que en este momento no recuerdo”.

Parrilli siempre negó haber hecho inteligencia ilegal sobre Nisman, su familia, Stiuso y Fein y habló de una supuesta persecución en su contra

Parrilli había reemplazado, a su vez, al “Chango” Icazurriaga, en noviembre de 2014 para luego echar a Stiuso.

Los nuevos imputados en la causa por irregularidades en la escena del hecho son, hasta ahora, el ex viceministro de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la Policía Federal comisario Román Di Santo y el ex jefe de la Prefectura, prefecto General Luis Heiler.

Una fuente judicial confirmó a Clarín que en los últimos días de enero se sumó el ex secretario de Cooperación del ministerio de Seguridad, Darío Ruiz, quien también estuvo presente en el departamento de las torres Le Parc y mantuvo un intenso tráfico de llamadas telefónicas desde allí.

Hasta ahora solo declaró en forma espontánea Di Santo y dijo que fue allí “por orden de Berni”. El resto de los imputados nombró abogados y decidirá qué estrategia defensiva seguirá después de la feria de enero.

Mientras, Taiano recibió señales oficiales que confirman que el Gobierno de Javier Milei ordenó a la SIDEi, a las fuerzas de seguridad federales y al Ejército dar a conocer el nombre de sus “espías inorgánicos o buches” unos meses antes y después del crimen de Nisman. El procedimiento tardará varios meses y no será nada fácil.

Además, en medio del desorden que fue el procedimiento, un agente de la SIDE de Parrilli confesó en la causa y bajo juramento que esa madrugada entró al departamento de Nisman sin que nadie le pidieron identificación alguna, miró todo lo que pasa, se fue y luego pasó un informe a sus superiores. Parrilli ya está procesado en la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Pocino reveló en la causa que Parrilli le ordenó poner un espía fijo frente a la oficina de Fein para saber quién entraba y salía, sin orden judicial alguna. En Comodoro Py llamó la atención de que Fein aún no se haya presentado como querellante por esa situación, quizás se relacione con su apoyo político a los K que blanqueó tras la pandemia.

“Vamos sobre Parrilli porque es otra faceta del espionaje ilegal que había sobre Nisman antes y después de su crimen”, dijo una fuente judicial a Clarín.

La fiscalía quiere que Parrilli explique, también, la presencia de espías dentro y fuera del departamento de Nisman entre el 19 y el 22 de enero de 2015. El espía JPM –su nombre se mantiene en reserva- declaró ante Taiano, entre otros 80 espías orgánicos, que a las 2.10 del lunes 19 ingresó por la zona de parking a Le Park, sin que nadie le pidiera identificación alguna y hasta llegó al palier del departamento de Nisman donde 60 personas iban y venía. Y luego le preguntó a un prefecto que juez estaba a cargo y “se los comuniqué a Pocino”. A la tarde del 19. JPM fue reemplazo por su colega LAM quien se quedó entre los periodistas para ver qué pasaba, tras el fin del procedimiento.

Luego declaró el jefe del departamento de Reunión Interior, PDR, que dijo que JPD le informó de la muerte “incluso antes de que saliera en Todo Noticias”. Y detalló que mandó otros tres agentes al lugar, además de JPD.

“Es decir, uno tras otro, los agentes que declararon en el marco de la causa fueron confirmando que personal de inteligencia estuvo presente en el complejo de las torres Le Parc (lo que condice con la información comunicacional captada por las celdas de celulares captadas en el lugar)”, destacó Taiano en su requerimiento de instrucción al juez Julián Ercolini de diciembre pasado.

Además, de haber ingresado a Le Parc “no es posible descartar tampoco otro tipo de interferencias en lo que debería haber sido la escena del crimen”, advirtió Taiano.

La posibilidad de identificar a los victimarios “se vio mermada por la actividad desplegada en los albores de la investigación por quienes tenían el deber de resguardar” la escena del crimen, agregó el fiscal Taiano en su dictamen de diciembre.

Para la fiscalía, la respuesta del Gobierno de Milei sobre los “inorgánicos” será importante para confirmar indicios según los cuales un ex colaborador del ex jefe del Ejército y ex director de Inteligencia, general César Milani, apodado “el verde” y de apellido Conrado a quien se sindica como el nexo entre la SIDE e Inteligencia del Ejército.

Además, Conrado creó un “grupo de tareas” junto con el ex sargento de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, para hacer tareas de inteligencia, entre otras pistas. Zanchetta tenía en su poder un dossier sobre Nisman con datos de sus novias y de la fiscal Fein, quien tuvo la causa durante el primer año antes de que la Corte la pasara a la justicia federal. Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron a Milani de manejar "una inteligencia paralela para Cristina". Zanchetta está procesado en otra causa por espionaje ilegal contra jueces que investigaron a la ex presidenta.

En paralelo, la SIDE de Cristina Kirchner a través de dos expertos informáticos de la gestión del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri entró en forma ilegal a la base de datos de Migraciones el 18 de enero de 2015 a las 16.14 para saber si el ex director de Contrainteligencia Antonio Stiuso se había ido del país. La muerte de Nisman se conoció recién a las 24 horas. Los hackers entrerrianos también habían buscado, en forma ilegal, datos de Migraciones de la ex mujer de Nisman y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y del técnico informático, Diego Lagomarsino, procesado como supuesto partícipe del crimen.

Y desde una computadora de esos hackers se había enviado un virus malicioso al celular de Nisman para robarle información, unos días antes de que presentara su denuncia por encubrimiento de Irán.



Todo sin contar la llamada “carpeta blanca” encontrada en el 2015 en el ministerio de Seguridad cuando Patricia Bullrich tomó el control. Es un exhaustivo informes de las entrevistas que tuvo Nisman, de los viajes de la madre e incluso que habían declarado los testigos en la causa, cuando aún había secreto de sumario.

Recientemente, un libro de investigación periodística reveló un dossier que Stiuso entregó el gobierno de Obama para obtener, en 2015, el asilo político para él y su familia. En el dossier, Stiuso cuenta las “múltiples operaciones para intentar mantarme a mí y a Nisman”. Fuentes judiciales adelantaron que Taiano está estudiando cómo pedir una copia en forma oficial a Washington.

A esta altura de la investigación queda claro, que el gobierno de Cristina Kirchner oculta algo y Taiano quiere descubrirlo.

