Niños y divorcio: cómo gestionar una separación sana

En su columna habitual en Aries, la psicóloga Fernanda Domínguez enfatizó que el impacto de una separación en los hijos depende directamente de cómo los padres gestionen el proceso. “No se trata solo de la separación, sino de cómo la comunicamos y manejamos como padres. Si los padres lo gestionan de manera cooperativa y respetuosa, los niños tendrán menos problemas emocionales y conductuales”, explicó, citando datos de la Asociación Americana de Psicología.

Domínguez destacó que no dilatar una separación insostenible puede ser menos perjudicial que mantener un ambiente tenso. “Un niño no puede ser feliz si sus padres no lo son. Un entorno cargado de conflicto afecta profundamente el desarrollo emocional”, señaló, recordando que el proceso, aunque difícil, debe ser abordado como un duelo acompañado de apoyo emocional para padres e hijos.

Sugerencias para gestionar el divorcio

La especialista compartió recomendaciones prácticas para enfrentar el impacto de la separación. “Es clave mantener un diálogo respetuoso y adaptado a la edad de los hijos. Hay que dejar claro que la decisión es de los adultos y que ellos no tienen ninguna culpa”. También sugirió anticipar cambios en la rutina, como el traslado a una nueva casa, haciendo partícipes a los niños en la transición.

Domínguez aconsejó fomentar la expresión emocional de los hijos. “Es normal que sientan enojo, frustración o miedo. Lo importante es que puedan verbalizarlo y que los padres estén preparados para acompañarlos en ese proceso”. La psicóloga recomendó además mantener coherencia entre las casas de ambos progenitores, promoviendo acuerdos en la crianza y dividiendo las responsabilidades de manera equitativa.

Finalmente, Domínguez subrayó la importancia de reflexionar sobre el modelo de pareja que los padres desean transmitir a sus hijos. “Los niños perciben y absorben las dinámicas de pareja de sus padres. Si vivimos en un conflicto constante, ese será su referente emocional”, cerró.