Argentina, entre los países con más casos de diabetes atribuibles a bebidas azucaradas

Según un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine, la Argentina figura entre los tres países con el mayor incremento de casos de diabetes tipo 2 atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. La investigación analizó datos de 184 naciones y advirtió que, en 2020, 2,2 millones de nuevos diagnósticos de diabetes tipo 2 y 1,2 millones de enfermedades cardiovasculares estuvieron directamente relacionados con las bebidas azucaradas. De estos, la Argentina se destaca como uno de los escenarios más alarmantes en América Latina.

En los últimos años, el país registró un aumento de 544 nuevos casos de diabetes tipo 2 por cada millón de habitantes, ubicándose en tercer lugar después de Colombia y Estados Unidos. Gabriel Lijteroff, jefe de Diabetología del Hospital Santamarina de Buenos Aires y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes (FAD), reflexionó: “En nuestro país, observamos en la práctica diaria que las bebidas azucaradas aún se perciben como un símbolo de reivindicación social, especialmente entre los sectores económicamente más vulnerables”.

De acuerdo al estudio, el país más afectado con más casos de diabetes tipo 2 atribuibles a estos productos es Colombia, con 793 por millón de habitantes, seguido de Estados Unidos (671), la Argentina (544), Myanmar (522) y Tailandia (512).

Según Lijteroff, el consumo de gaseosas azucaradas está profundamente arraigado en la cultura popular y, en muchos casos, asociado a momentos de celebración o prosperidad. “Aquellos que en su infancia tuvieron acceso a estas bebidas solo en eventos festivos, de adultos ven como un logro darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron”, explicó. Sin embargo, según indica el informe, un vaso de 200ml de gaseosa común aporta unas 90 calorías vacías, es decir, sin beneficios nutricionales adicionales, lo que incrementa significativamente el riesgo de obesidad y, en consecuencia, de diabetes tipo 2.

La investigación publicada en Nature Medicine reveló que el impacto de estas bebidas no se limita a esta última patología. También se observó un aumento en los casos de enfermedades cardiovasculares relacionadas con su consumo. Los autores del estudio señalaron que, en 2020, alrededor de 340.000 personas fallecieron por enfermedades vinculadas a estas bebidas. Las razones incluyen el alto contenido calórico y la incidencia de la adiposidad, que afecta especialmente a poblaciones más jóvenes, donde el consumo es mayor.

Educación alimentaria

Para Lijteroff, el problema no radica únicamente en el acceso a estas bebidas, sino también en cómo son percibidas por la sociedad. “Solemos pensar que todos ven al sobrepeso y la obesidad como algo negativo. Sin embargo, en las comunidades más vulnerables, el sobrepeso sigue siendo un signo de prosperidad y salud. Revertir este concepto no es fácil”, afirmó. En este sentido, destacó la importancia de la educación alimentaria, especialmente en niños, como una herramienta fundamental para cambiar hábitos y percepciones.

El estudio también analizó cómo las políticas públicas y las estrategias de la industria influyen en el consumo de bebidas azucaradas. En países como México, la implementación de un impuesto a las gaseosas generó una fuerte resistencia por parte de los fabricantes, quienes recurrieron a campañas publicitarias y estrategias de marketing para contrarrestar los efectos de la medida. Un fenómeno similar ocurrió en Colombia, donde los intentos de regulación fueron bloqueados durante años antes de su aprobación en 2022. En contraste, Tailandia y el Reino Unido implementaron impuestos progresivos que alentaron la reformulación de productos para reducir el contenido de azúcar, aunque con resultados mixtos.

En la Argentina, la introducción de etiquetas de advertencia en los envases ha sido un paso importante, pero aún existen desafíos. Así lo plantea Lijteroff, quien señaló que estas etiquetas, aunque necesarias, pueden generar confusión en los consumidores. “Cuando una madre quiere elegir una gaseosa con bajas calorías y ve el sello que dice: ‘contiene edulcorantes, no recomendable en niños’, se la induce a elegir la alternativa azucarada, que sabemos que es más perjudicial”, explicó. Por ello, abogó por revisar estas estrategias y enfocarse en mensajes claros y efectivos.

Los datos del estudio también resaltan el impacto desigual de estas bebidas en diferentes regiones y grupos poblacionales. En América Latina y el Caribe, se estimó que el 24,4% de los nuevos casos de diabetes tipo 2 en 2020 fueron atribuibles a las bebidas azucaradas, una proporción significativamente mayor que en otras regiones del mundo. Este fenómeno se debe, en parte, a la combinación de un alto consumo per cápita y la falta de acceso a agua potable en muchas comunidades, lo que limita las alternativas saludables.

En este contexto, Lijteroff destacó el papel de la industria en la adopción de cambios positivos. “Por fortuna, la toma de conciencia de los consumidores forzó a la industria a ofrecer opciones de bajas calorías. No fue al revés”, afirmó. Sin embargo, subrayó que la clave para enfrentar esta crisis radica en la educación y no en medidas punitivas. “Creo más en la educación a la comunidad que en lo punitivo. Si alguien siente que se merece consumir gaseosas azucaradas diariamente, no se fijará en el costo económico”, concluyó.

La voz de la industria

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa) expresó su compromiso con la promoción de hábitos alimenticios saludables, aunque señaló su inquietud por las limitaciones del estudio publicado en Nature Medicine. Según su postura, “las empresas de bebidas están comprometidas con la promoción de dietas saludables y tanto ICBA [International Council of Beverages Associations] como Cadibsa expresan preocupación e inquietud por las limitaciones de este estudio. Estimar con precisión el consumo o atribuir resultados de salud a alimentos o bebidas específicas de manera aislada es prácticamente imposible debido a la falta de datos robustos sobre las dietas a nivel mundial y sin considerar otros factores que impactan la salud”.

Desde Cadibsa subrayaron que el análisis sobre los efectos del consumo de bebidas azucaradas no debería centrarse únicamente en un producto o nutriente, ya que existen múltiples factores que influyen en una dieta equilibrada. “Es muy amplio el consenso internacional acerca de la diversidad de factores que contribuyen a una dieta equilibrada y saludable. En ningún caso puede limitarse el análisis a un solo nutriente o producto”, señalaron.

Además, destacaron los esfuerzos realizados por la industria para reducir el contenido de azúcar en las bebidas y ampliar las opciones disponibles. “Sabemos que el consumo en exceso de azúcar, como de otros nutrientes, no es bueno para nadie; por eso, nuestra industria está dedicada desde hace varios años tanto a nivel global como local a reducir el azúcar en las bebidas; ofrecer más opciones con menos o cero azúcar; informar con claridad y colaborar con gobiernos e instituciones para abordar los desafíos de salud y nutrición”, concluyeron.

