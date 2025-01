Si bien estos pagos impactarán negativamente en el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) -las netas llegarán a ser negativas en más de US$5000 millones, según la estimación de la mayoría de las consultoras privadas-, el mercado financiero se mantiene bullish (en alza, en la jerga financiera). Esto se ve reflejado en el riesgo país, que se encuentra por debajo de los 600 puntos básicos, un nivel que no tenía desde 2018.

El optimismo se debe a que el Ministerio de Economía anunció que usará los dólares que compró con el superávit fiscal del año pasado para hacer frente a las obligaciones. En total, tiene depositado en el Banco Central (BCRA) US$6009 millones y casi US$1000 millones en una cuenta en Estados Unidos, en el Bank of New York Mellon (BONY). Es decir, le alcanza para pagar no solo los vencimientos de enero, sino también una buena parte de los de julio (US$4700 millones).

El Banco Central, además, anunció la semana pasada que logró regresar al mercado de capitales, al cerrar un crédito por US$1000 millones a tasa de 8,8% anual, luego de entregar los bonos Bopreal (que nacieron para saldar las deudas comerciales de los importadores) como garantía. Según la consultora 1816, la entidad habría entregado el equivalente a US$1600 millones, aproximadamente.

En el Gobierno creen que los acreedores de la Argentina usarán parte del pago de mañana para volver a comprar deuda soberana. Esto podría retroalimentar la suba de las cotizaciones locales, lo cual ayudaría a que siga bajando el riesgo país. Por lo pronto, mañana es feriado en Estados Unidos por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter, por lo tanto, el pago de los Globales se concretará el viernes.

“La confirmación del acuerdo de repo por US$1000 millones con cinco bancos privados fortaleció las reservas y contribuyó a consolidar la curva de bonos. Esto aseguró el financiamiento a una tasa competitiva. Además, la recaudación tributaria de diciembre mostró un buen resultado, especialmente en los impuestos ligados al empleo, lo que confirma que la actividad económica se recuperó de la crisis de principios de 2024. Para estos días se destaca el pago de los vencimientos de deuda por US$4700 millones que, si bien tendrá un impacto inicial negativo en las reservas internacionales, podría impulsar los bonos ante la reinversión de dichos fondos”, dijo grupo Cohen.

Un mercado bullish

El Gobierno hilvanó en los últimos días una serie de anuncios económicos positivos, que despejaron, por lo menos por ahora, las dudas financieras que despertaron a principios de diciembre la devaluación del real brasileño, la caída de los precios de las commodities agrícolas y la confirmación de que las tasas internacionales se mantendrán altas en 2025 (el rendimiento del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años tocó niveles de 4,7% ayer).

Las acciones de empresas argentinas y los bonos soberanos reaccionaron positivamente ante la confirmación de que se avanzará en un nuevo programa con el FMI, que el Tesoro ya compró casi la totalidad de los dólares necesarios para hacer frente a los pagos de deuda del año y que el BCRA concretó la operación del repo a tasa de un dígito.

Estos anuncios se suman a la expectativa de que este año la economía podría crecer al 5% del PBI, se mantendría la recuperación del poder adquisitivo y la inflación seguiría en descenso. Incluso, podría terminar el año por debajo del 26%, a pesar del ajuste de precios relativos de las tarifas de gas, electricidad y agua que todavía queda pendiente.

El banco J.P. Morgan se sumó a las proyecciones positivas y tituló su último informe sobre el país: De la restricción fiscal a la expansión: una perspectiva bullish para 2025. Dijo que “a pesar de que la Argentina ya se destacó como un outlier [rendimiento atípico] de América Latina durante 2024, al lograr un retorno interanual de 109,5%, aún vemos espacio para que las valuaciones se expandan, las ganancias se recuperen y el riesgo país disminuya, en un contexto en el que aún hay varios catalizadores que podrían materializarse en 2025, incluido el levantamiento de los controles de capital y un resultado favorable de las elecciones intermedias de octubre próximo”.

La baja del riesgo país, que estaba en casi 2000 puntos básicos cuando asumió Javier Milei y ahora se encuentra en 561, implica que el costo de financiamiento de la Argentina se abarata. Esto no es solo una buena noticia para el Estado, que en algún momento deberá volver al mercado de capitales a refinanciar su deuda, sino también para las provincias y las empresas. Con un riesgo país de 561 puntos, la tasa de financiación ronda el 10,40%, ya que hay que sumar a tasa argentina (5,61%) a la que paga el tesoro estadounidense a 10 años (4,59%).

Si bien todavía la Argentina está lejos del costo de financiamiento que tienen otros países de la región, como Brasil (7,1%), Paraguay (6,28%), Chile (5,82%) y Uruguay (5,48%), la posible quita del cepo cambiario podría acelerar la baja.

Para ello, será necesario que el Banco Central vuelva a sumar reservas. La estrategia del Gobierno se centra en negociar un nuevo programa con el FMI que incluya la llegada de fondos frescos. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que espera tenerlo cerrado antes del primer cuatrimestre del año.

El programa anterior con el FMI terminó en 2024 de manera abrupta, ya que no se llevaron adelante la novena y décima revisión que estaban pautadas. Eso hubiera permitido un desembolso de aproximadamente US$1000 millones que nunca se efectivizó, lo que hubiera ayudado a mejorar el balance del BCRA.

La Nación