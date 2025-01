Globos de Oro 2025: quiénes fueron los ganadores de la noche

La edición 82 de los Globos de Oro coronó a las películas Emilia Pérez y The Brutalist como las grandes protagonistas de la noche. Mientras que Emilia Pérez se llevó cuatro galardones, incluyendo mejor musical o comedia, The Brutalist se destacó con tres, entre ellos, mejor película de drama.

Por su parte, la serie Shogun arrasó en las categorías televisivas, obteniendo también cuatro premios.

A continuación, el listado completo de los ganadores:

Categorías de Cine

Mejor película de drama: The Brutalist.

Mejor musical o comedia: Emilia Pérez.

Mejor dirección: Brady Corbet, por The Brutalist.

Mejor actriz de drama: Fernanda Torres, por I’m Still Here.

Mejor actor de drama: Adrien Brody, por The Brutalist.

Mejor actriz de musical o comedia: Demi Moore, por The Substance.

Mejor actor de musical o comedia: Sebastian Stan, por A Different Man.

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por Emilia Pérez.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, por A Real Pain.

Mejor guion: Conclave, de Peter Straughan.

Mejor película animada: Flow.

Mejor película de habla no inglesa: Emilia Pérez (Francia).

Mejor banda sonora original: Trent Reznor y Atticus Ross, por Challengers.

Mejor canción original: El Mal, de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por Emilia Pérez.

Mejor logro en taquilla: Wicked.

Categorías de Televisión

Mejor serie dramática de televisión: Shogun.

Mejor serie de televisión, musical o comedia: Hacks.

Mejor miniserie: Baby Reindeer.

Mejor actriz en una serie dramática: Anna Sawai, por Shogun.

Mejor actor en una serie dramática: Hiroyuki Sanada, por Shogun.

Mejor actriz en una serie de comedia o musical: Jean Smart, por Hacks.

Mejor actor en una serie de comedia o musical: Jeremy Allen White, por The Bear.

Mejor actriz protagonista en una miniserie: Jodie Foster, por True Detective: Night Country.

Mejor actor protagonista en una miniserie: Colin Farrell, por The Penguin.

Mejor actriz de reparto en una serie: Jessica Gunning, por Baby Reindeer.

Mejor actor de reparto en una serie: Tadanobu Asano, por Shogun.

Mejor interpretación de un monólogo: Ali Wong, por Single Lady.

La noche dejó momentos memorables y reafirmó el poder del talento internacional, destacando películas y series que cautivaron a la audiencia global.

Con información de TN