Wanda Nara y L-Gante se separaron

Wanda Nara anunció su separación de L-Gante tras los rumores que señalaban el fin de la relación. “Hoy nuestros caminos se separan para cuidarnos y focalizarnos en nuestra familia”, escribió en su cuenta de Instagram.

En medio del escándalo con Mauro Icardi, la mediática dejó en claro que el amor no es una de la prioridades en este momento tan difícil de su vida. “Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expuso en el posteo dónde se la puede ver su mano y la del referente de la cumbia 420.

Minutos después de esta publicación, el cantante confirmó la ruptura amorosa. “Esta novela ya fue. Termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”, aseguró en una historia donde se lo puede ver a punto de darle un beso a Nara durante uno de sus viajes.

Horas antes, ya había dado a entender que se agotó de los escándalos que rodearon su historia de amor. “Mi paz mental ya no es negociable”, había expresado en una publicación que sus fans interpretaron como el primer paso para dar a conocer su distanciamiento de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Los rumores surgieron a partir de que los seguidores de la empresaria notaron un detalle: dejó de usar un anillo que le regaló el cantante de cumbia 420. El accesorio está bañado en oro, con una W y una corona en color negro encima de la inicial.

L-Gante le había dado este obsequio a Wanda poco tiempo después de blanquear públicamente su noviazgo. “Anillito para la reina”, había dicho él en una transmisión en vivo desde Instagram.

La primera vez que la conductora lo usó en público fue en la entrega de los Martín Fierro de la Moda, y luego lo lució en la cena de Nochebuena. Días después de Navidad, la mediática emprendió viaje a Punta del Este, sin L-Gante, y el accesorio desapareció.

Wanda demostró en diferentes posteos que ya no lleva el anillo con ella. Por eso, sus seguidores le dejaron todo tipo de comentarios en los que manifestaron sus dudas por el vínculo con Elián.

