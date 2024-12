Un momento de furia ocurrió durante la madrugada de Navidad en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde un grupo de vecinos de la localidad de Villa Raffo destrozó un auto a golpes por estar mal estacionado y bloquear el ingreso a un garaje.

El episodio ocurrió cerca de las 6 de este miércoles y a metros del Club San Martín, ubicado sobre la calle Lope de Vega al 2500, donde después de la medianoche se realizó una fiesta navideña a la que asistieron decenas de jóvenes, según supo Infobae.

La convocatoria fue tal que las cuadras más cercanas al predio se llenaron de vehículos, por lo que encontrar lugar para estacionar se volvió una odisea y se complicó aún más con el paso de las horas.

En este contexto, Matías, un joven que asistió a la celebración, dejó su Ford Focus blanco en un espacio libre que encontró cerca del lugar. Lo hizo sin notar que allí había un garaje: según él, no había ninguna señalización clara que lo indicara.

La noche transcurrió con normalidad hasta que, cuando se acercaba el final de la fiesta en el club, los organizadores frenaron la música y lo llamaron por altoparlante para alertar lo que estaba ocurriendo.

Al salir, el conductor se encontró con su auto destrozado: le habían roto los vidrios de adelante y de atrás, uno de los espejos del costado y gran parte del capot y el baúl. “Fue una situación horrible”, dijo en diálogo con Infobae.

Los responsables de los daños habían sido unos vecinos de la zona que rompieron el rodado por estar mal estacionado. “Cuando salí me estaban esperando y lo único que me salió hacer fue pedir perdón, subirme al auto e irme lo más rápido que pude”, relató Matías. Ese ofrecimiento de disculpas se dio mientras le seguían destruyendo el auto.

Para retirarse, se subió al asiento del conductor que estaba lleno de vidrios y manejó hasta su casa con gran parte del parabrisas roto.

Acerca del momento en el que se enfrentó a los agresores, agregó: “Me insultaron y tuve que tratar de calmar las cosas para que no me hicieran nada. Asumo la culpa de no haber estacionado correctamente, no había cartel y por la oscuridad de la noche no me di cuenta”.

La secuencia fue grabada por un testigo que salió de la misma fiesta justo cuando ocurría el hecho. Según se ve en el video que grabó el joven, que luego se viralizó en las redes sociales, los atacantes fueron dos hombres que estaban acompañados de una mujer.

Ambos comenzaron pegándole golpes y patadas al Focus y luego profundizaron las roturas con pequeños troncos que levantaron de la calle y arrojaron sobre el rodado. Hacia el final de la grabación se ve que también arrojan un objeto similar a una piedra sobre el parabrisas, que terminó completamente quebrado.

Si bien el dueño del auto se hizo cargo de su falta, también señaló la ausencia del accionar de la Policía, que, según contó, habría pasado por la zona cuando ocurría el hecho y “no hizo nada al respecto”. Además, remarcó que no comparte la forma en la que los vecinos expresaron su enojo.

Fuentes de la municipalidad de Tres de Febrero, por su parte, alegaron que los policías se movilizaron al lugar de los hechos tras ser alertados de la situación, pero que al llegar ya no había disturbios en el lugar.

Tras el episodio, el conductor del vehículo dañado se volvió a su casa en estado de shock por lo que había ocurrido y no se dirigió a la comisaría. No obstante, efectuó la denuncia pertinente vía web en la mañana de este jueves.