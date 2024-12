Durante la noche de Navidad, cientos de estruendos se sintieron por toda la Provincia. La venta informal de pirotecnia es una gran problemática y el acceso de esta a los niños.

En la tarde del 25, un usuario de Facebook alertó por redes sociales, que jóvenes de Finca Valdivia estuvieron haciendo explotar petardos por el barrio y, aún más grave, dañaron a un pájaro con los explosivos.

La publicación advirtió que “había más de siete varones que le colocaban petardos a un pobre pajarito, haciéndolo explotar”.

El lamentable hecho fue repudiado en los comentarios de la publicación, donde los vecinos de la zona alertaron que “es una situación de no terminar” y que “la policía no hace nada porque son menores y no responde los llamados al 911”.