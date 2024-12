El Gobierno prepara un nuevo índice de pobreza diferente al del Indec

Luego de que se dieran a conocer estimaciones preliminares de pobreza por ingresos del tercer trimestre, el Gobierno prepara un índice de Capital Humano para medir la pobreza y relevar otros indicadores sociales. La medición irá más allá de los ingresos, es decir, es un indicador diferente al que elabora el Indec.

“Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) para medir la pobreza, no por ingresos, estamos haciendo un Índice de Capital Humano. No te puedo especificar cuáles son las variables (que empleará) porque todavía me tienen que presentar el trabajo”, aseguró la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada durante el brindis de fin de año.

Al mismo tiempo, sostuvo: “No podemos cambiar el índice del Indec, lo va a seguir midiendo a su manera cada seis meses. Éste va a ser el Índice de Capital Humano específicamente. Lo queremos tener listo lo antes posible pero no sabemos el mes en que va a ser”.

Indec mide pobreza por ingresos, un indicador que compara una canasta básica teórica para conocer su costo y luego compara su valor con la evolución de los ingresos de la población. A grandes rasgos, hay otros dos métodos de medirla: a travé de índices de Necesidades Básicas Insatisfechas y mediciones que combinan los dos datos. Por último, en algunos países se mide la pobreza no respecto a una canasta sino en forma relativa: se releva así a la porción de la población que no alcanza cierto porcentaje de la mediana de ingresos de la sociedad.

Pettovello enfatizó en que el Ejecutivo va “seguir invirtiendo en Capital Humano mientras vaya mejorando la economía, en todo lo que tiene que ver con terminar con el analfabetismo, que las personas coman en las mesas familiares y no en comedores y que tengan trabajo de calidad”.

El anuncio ocurre tras la publicación de un informe elaborado por la cartera que conduce Petovello en el que se asegura que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%, algo que fue atribuido a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medición busca anticipar datos del Indec, haciendo proyecciones en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares y es similar a índices de pobreza adelantados elaborados por privados. Indec, por su parte, publica su indicador habitual con más demora.

“De esta manera, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, la pobreza continúa descendiendo en el año, tras haber pasado del 54,8% el primer trimestre al 51% en el segundo, y con proyección del 38,9% para el tercero. Asimismo, el CNCPS proyecta que la incidencia de la indigencia se ubicó durante este período en 8,6%, después de haber registrado 20,2% en el primer trimestre y 16% en el segundo”, detalló un comunicado oficial.

“Este descenso se explica por dos factores clave: las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”, indicaron desde Capital Humano.

Al respecto, Pettovello afirmó que “esta baja fue bastante sorpresiva, no pensábamos que iba a bajar tanto” y agregó: “El Consejo va a analizar esos números, tenemos que ver por qué bajo tanto la pobreza. Nuestro objetivo es que la genta pueda autoabastecerse y tenga dignidad, con un empleo de calidad”.

En paralelo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó los mismos microdatos difundidos por el Indec y llegó a conclusiones similares. “La población en situación de pobreza se encuentra en valores similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, indicó el director del ODSA, Agustín Salvia.

“Esta drástica disminución se debe, mayoritariamente, al efecto de la desaceleración del incremento de precios y al incremento relativo de la capacidad de compra de los ingresos laborales de los sectores medios”, consideró.

En cuanto a la indigencia, según la UCA, el indicador pasó del 10% al 8,5%, al comparar los terceros trimestres de 2023 y 2024. “Se observa una rápida recuperación, al considerar que en el segundo trimestre de este año se encontraba en esta situación el 16% de la población. Esto se debe, básicamente, al incremento de los ingresos no laborales de los hogares de estrato más bajo y a la marcada desaceleración del aumento de precios, principalmente en lo referidos a alimentos y bebidas”, aseguró Salvia.

Leonardo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de la Plata, estimó que la pobreza fue del 38,5% en el tercer trimestre. consideró: “¿Es sostenible esta velocidad de caída? Ya no queda mucho aporte de reducción de inflación para 2025, se puede reducir (pero el tramo que más aporta a baja de pobreza se recorrió) y se debe sostener. Y crecer, también sostenidamente. Sin crecimiento no hay paraíso”.

Similarmente, Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar, señaló que el indicador disminuyó al 38,1% en ese período. Pero señaló que hay algunas cuestiones metodológicas que influyen en las mediciones y que explican, en parte, la baja.

“Hay un detalle metodológico de la medición de pobreza que históricamente fue poco relevante y ahora se volvió importante. Cuando el Indec mide la pobreza, lo que hace es comparar los ingresos contra una canasta básica. Hasta acá nada nuevo. Pero lo que pocos saben es que se pregunta por los ingresos del mes anterior, y se lo compara contra la canasta básica del mes actual. Cuando tenés baja inflación, esta brecha es irrelevante”, dijo a través de su cuenta de X.

“Cuando hay alta inflación, pasa a ser bastante importante. Sin ir más, lejos, si midiéramos la pobreza de diciembre pasado, lo haríamos comparando los ingresos de noviembre contra la canasta de diciembre (que subió 25% contra noviembre). Este desfase temporal entre ingresos e inflación en la medición de pobreza hace que cuando la inflación se acelera, la pobreza sube más, y lo contrario cuando se desacelera”, precisó.

“Hay una fuerte baja contra la primera parte del año, indudable. Pero es un poco menos pronunciada que si mantuviéramos el desfase. De hecho, la pobreza en el tercer trimestre daría 3,5 puntos más alta comparada contra el tercer trimestre de 2023, en lugar de 0,5 puntos más baja”, agregó.

Y concluyó: “Entonces, ¿qué es lo correcto? Salvo la pobreza por ingresos (o las estimaciones de ingresos en base a la Encuestas Permanente de Hogares, que es la fuente de información para la pobreza), todas las mediciones que se hacen de poder adquisitivo habitualmente comparan ingresos e inflación en el mismo mes, sin el desfase temporal. Si queremos tener una mirada más precisa, deberíamos corregir -o al menos incorporar al análisis- ese descalce temporal, particularmente relevante en momentos de fuertes movimientos en la tasa de inflación”.

