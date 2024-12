"El PRO y la UCR tenderán a desaparecer si no se suman a LLA"

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Curestis, analizó que si Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR) “no se suman” al partido libertario “van a tender a desaparecer” y evaluó que, en tres años, la fuerza política conducida por el presidente Javier Milei “va a gobernar” la provincia de Buenos Aires.

Además, dijo que le encantaría “ver jugar” a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el año próximo y analizó que “sería una excelente candidata”.



Curestis, de 55 años, es oriundo de Esteban Echeverría y trabajó siempre como despachante de aduana. Asumió como titular de la bancada en reemplazo de Sebastián Pareja en marzo pasado cuando éste fue designado al frente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana nacional.

En 2013 comenzó a incursionar en política, y dos años después asumió como concejal del PRO en ese distrito. En 2019 empezó a trabajar junto a Pareja en el armado de LLA en el conurbano y ambos fueron figuras clave en la búsqueda de votos libertarios en un territorio que tradicionalmente votó al peronismo.

Periodista: ¿Cómo ve al gobierno de Javier Milei?

Carlos Curestis: Es un gobierno transparente, con una postura totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados en la Argentina, con un pensamiento totalmente positivo para toda la sociedad. Veníamos acostumbrados a la casta política, vieja y antigua, que quedó muy expuesta en este año. El compromiso suyo, y de todos lo que lo seguimos con Sebastián Pareja, es entender que nuestro proyecto es darle tranquilidad a la gente y la prosperidad a los bonaerenses.

P.: ¿Por qué cree que la gente apoya pese a la crisis económica y al ajuste?

C.C .: Javier no es político, es un economista y la gente está cansada de los discursos prometedores y falsos de campaña. Encontraron en él a una persona que hizo un discurso real, y ejecutó lo que dijo. Muchos de lo que no lo votaron hoy, lo acompañan porque ven que su gestión va a recuperar la esperanza.

P. : ¿De qué manera se trabaja para hacer crecer a La Libertad Avanza y ganar representación legislativa en 2025?

C.C.: En la provincia tenemos un trabajo complicado, porque es un bastión donde el peronismo trabaja desde hace 40 años. No le han dado nada a la provincia. Pero debemos reforzar cada distrito con candidatos creíbles, que acompañen, que nunca hayan estado dentro de esquemas políticos. Que sean verdaderos representantes de los vecinos, que no estén ahí por una banca sino por compromiso. Javier viene a instalar un cambio de la realidad. En la provincia se necesita muchísimo de esas personas porque este es un proyecto a largo plazo. Debemos ser sumamente inteligentes el próximo año para elegir a nuestros candidatos.

P.: ¿Hay límites a la hora de sumarse al espacio o hay que ser generosos e incorporar a todos los que deseen participar?

C.C.: Javier siempre dijo “del centro a la derecha, son todos más que bienvenidos”. Queremos que todos se sumen a este proyecto. No hicimos acuerdos, solo el compromiso con la sociedad para devolverle la transparencia al vecino y darle al bonaerense lo que le corresponde.

P.: ¿Contar con partido propio permitirá el año que viene armar las listas con referentes leales y evitar lo que ocurrió en las últimas elecciones, cuando algunos dirigentes asumieron por las boletas de LLA y luego se alejaron del bloque?

C.C.: Nosotros armamos LLA en tiempo récord. Hoy, tenemos la posibilidad de no tener que pedir sellos. Se fueron los que no confiaron en el proyecto de Javier. Él asumió y, automáticamente, se desviaron por otro camino. La lealtad en política es una palabra bastante difícil. Por eso, tenemos que pensar muchísimo y ser muy inteligentes a la hora de elegir a esos candidatos, para que estén totalmente comprometidos con este proyecto y nos sigan acompañando.

P.: ¿Quién es el mejor candidato?

C.C.: En LLA tenemos un solo candidato: Javier Milei. A él lo acompañan Karina y Pareja en la provincia. Pero el único candidato es él. Pensar quién puede ser en la provincia es muy prematuro. Pueden sonar muchos. Se habla fuerte de José Luis Espert, porque Javier lo pidió, y creemos que será por ese lado.

P.: En el acto en el teatro porteño Gran Rivadavia, Karina Milei dijo que va a estar donde su hermano la necesite. ¿La ve como candidata? ¿Dónde?

C.C.: A quienes trabajamos con ella nos encantaría verla jugar el año próximo. Primero porque vemos la fuerza que tiene para afrontar cada batalla que da y la provincia, como todos sabemos, es la madre de todas las batallas. Y, en segundo lugar, porque Karina tiene una conexión con la gente muy especial. Sería una excelente candidata. De igual manera, ella en el acto de Flores lo dejó bien en claro: va a estar donde Javier la necesite, así que todo se resolverá cuando haya definiciones de tipo electorales. Nosotros, como espacio, trabajamos todos los días con el objetivo de gobernar la provincia de Buenos Aires para terminar con tantos años de decadencia. Y para eso es fundamental hacer una buena elección en el 2025.

P.: ¿Cómo ve al gobierno bonaerense?

C.C.: No lo veo. Veo un gobernador abocado a campaña presidencial, en vez de atender las necesidades de los bonaerenses. No ve lo que pasa en seguridad, educación y salud. Sus ideas son ajenas a lo que sucede en la provincia. Me asombra cada día escuchar cada propuesta que les hace a los bonaerenses. Los insulta con sus propuestas. Eso a nosotros nos de la posibilidad de mostrar lo que hace mal.

P.: ¿Por qué, entonces, ganó por 20 puntos de diferencia con el segundo?

C.C.: Se usaron los recursos para comprar el voto. Hoy se desespera porque perdió la caja económica. Eso se terminó porque la gente sabe que ya eso no le sirve. Además, nosotros no tuvimos mucho tiempo de hacer una instalación con Carolina Píparo y eso no ayudó.

P.: ¿El objetivo es gobernar la provincia?

C.C.: No. En 2027 vamos a gobernar la República Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. No lo digo yo, lo dice la sociedad, que está convencida de este proyecto y a nosotros nos encanta. Encontrarnos con que la gente de la periferia nos da esa respuesta nos pone muy contentos. También nos acompañan los productores, los empresarios, las pymes y el resto de la sociedad. El dólar está estable y el déficit bajó. En vez de ver colas en Ezeiza de jóvenes yéndose, los vemos que viajan de vacaciones y vuelven.

P.: ¿Cree que el PRO y La Libertad Avanza deben trabajar en un gran frente opositor a Axel Kicillof?

C.C.: Nosotros ganamos las elecciones. Patricia Bullrich se sumó a LLA. El PRO tendría que tomar esa iniciativa, sumarse a este proyecto y no esperar a una alianza. Lo mismo le digo al sector del radicalismo que tiene ganas de estar de este lado. El proyecto es tan grande y convence a la sociedad, que sería bueno que todos traccionen para el mismo lugar. No es necesaria una alianza, sino comprometerse con los bonaerenses para recuperar la provincia.

P.: ¿Si el acuerdo con el PRO no se concreta, considera que el electorado del PRO y la UCR se inclinará hacia LLA?

C.C.: Creo que nosotros estamos muy bien. El objetivo es que la sumatoria sea aplastante para que los dos años que nos quedan sean más sencillos. El PRO y UCR van a tender a desaparecer en la provincia si no se suman a LLA. Sobre todo el PRO.

P.: ¿Cómo vislumbra el escenario electoral del año que viene? ¿Habrá una polarización peronismo-LLA?

C.C.: No. LLA tiene más rumbo: la libertad para cada uno de los bonaerenses. Llegamos a fin de año con mucho sacrificio. Nuestro conductor en la provincia es Sebastián Pareja, nuestro guía y soporte. Confíen en LLA, en nuestro presidente.

P.: Su par de Diputados, Agustín Romo, tuiteó que el próximo gobernador no debería ser porteño. ¿Coincide?

C.C.: Totalmente. El último fue Eduardo Duhalde en provincia. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre digo que tiene que conocer la provincia y no gobernar y empezar a conocerla.

La Cámara y los proyectos pendientes

P.: ¿Qué le pide el Presidente como titular del bloque?

C.C.: Javier siempre me dice que me quedó una responsabilidad muy grande, que es la de controlar, vigilar a Axel Kicillof e impedir que haga las cosas que está haciendo. Sabe que somos minoría, pero nos pidió diálogo con el resto de la oposición para poder frenar muchos de los proyectos de Kicillof, que son ridículos y que sólo generan gastos a los bonaerenses. Javier y Pareja siempre dicen que escuchemos y demos respuestas que sean la verdad. Pide que no entremos en este circuito de estar culpando a lo que paso antes, sino que construyamos una provincia de Buenos Aires mirando para adelante porque estamos seguros de que en tres años vamos a gobernar nosotros.

P.: ¿Cómo se trabajó este año con los bloques opositores?

C.C.: Con la UCR, PRO y el sector de Píparo trabajamos conjuntamente y tratamos de tener el mismo alineamiento. Eso ayudó en varias oportunidades. Hay un diálogo, no es completo, pero el kirchnerismo en el Senado tiene una oposición bien plantada y eso es muy bueno.

P.: Tanto ustedes como UP presentaron proyectos para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ¿Cree que eso saldrá?

C.C.: Tiene que salir. Sería lo mejor. Suspender las PASO genera menos gasto. Buscamos que los partidos se hagan cargo de sus internas, es lo mejor para la situación económica actual.

P.: Ustedes presentaron una iniciativa que busca implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia. ¿Cuáles son sus beneficios?

C.C.: Es un ejercicio más sencillo para ir a votar, la persona no se confunde y se ahorra dinero en impresión y en gastos de fiscalización.

P.: ¿Por qué no acompañan el Presupuesto bonaerense 2025 y la Ley Impositiva?

C.C.: El Presupuesto tiene un gran déficit, eso autoriza a la provincia a tomar más deuda. Es un presupuesto que busca endeudarse. Nosotros tenemos muchas objeciones para hacer al Presupuesto deficitario de Kicillof y a la suba de impuestos que planea en la provincia. Cuando el oficialismo deje de pelearse entre sí y habilite el tratamiento, vamos a defender a los bonaerenses del saqueo impositivo que quiere el gobernador.

P.: ¿Y sobre modificar el limite a las reelecciones indefinidas de los intendentes?

C.C.: Creo que eso va a salir porque le conviene a muchos sectores. Nosotros queremos sacar la casta política y hay que darles opciones a los jóvenes. Necesitamos políticos frescos que puedan darle a los distritos como a las cámaras y a los concejos más frescura. Las reelecciones indefinidas no sirven. Pero al radicalismo y a un sector del peronismo le conviene.

Con información de Ámbito