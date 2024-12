Milei finaliza el año con aprobación a su equipo y Navidad en Olivos

Diciembre es época de balances y el Gobierno no está exento de ello. De hecho, en Casa Rosada están "contentos" con lo realizado durante el primer año de gestión y aseguran que esperan un 2025 mejor, sobre todo en lo que respecta a la economía. En este marco, y habiendo aprobado la gestión de sus ministros, el presidente Javier Milei se prepara para pasar la Nochebuena y Navidad en la quinta de Olivos.

"Nos felicitó a todos", dijo uno de los funcionarios nacionales. Pese a esto, el primer mandatario no encabezó este año el tradicional brindis con los trabajadores y trabajadoras de Balcarce 50, que suele ser un agradecimiento y arenga por la labor. Tampoco habrá mensaje especial por las fiestas, confirmaron desde su entorno.

El Presidente envió un emisario a Casa Rosada para hacer una suerte de reflexión. Esta vez el brindis fue encabezado por su vocero, Manuel Adorni, quien asistió acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y algunos ministros, entre ellos Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Patricia Bullrich (Seguridad).

El Gabinete hizo su balance de cara a las fiestas y analiza el 2025

"Fue un año espectacular, con un tremenda baja de la inflación y del índice de pobreza, y el 2025 les digo que va a ser bárbaro porque el dato de la pobreza del 38% corresponde hasta septiembre y la baja fuerte de la inflación fue después de ese mes, como también lo de los salarios creciendo por encima de la inflación", dijo uno principales funcionarios de la gestión libertaria.

En el oficialismo celebran, entre otras cosas, uno de los objetivos que La Libertad Avanza considera cumplidos: la casi nula conflictividad social que hubo este diciembre, comparada con la misma época en años anteriores.

"No les voy a decir un número, primero porque no se sabe, pero desde ya les digo que el índice de pobreza próximo, que se va a conocer en marzo, va a estar bastante por debajo del 38%", añadió en este contexto uno de los funcionarios consultados. Según pudo saber este medio, el Ministerio de Capital Humano busca crear otro índice de pobreza, que "no se medirá por ingresos".

"Estamos trabajando a full para que esté lo antes posible", señalaron. al tiempo que aclararon que el INDEC seguirá midiendo cada seis meses.

En el Ejecutivo varios miembros del gabinete se preparan para sus vacaciones, que serán en su mayoría en enero. Se espera por demás un mes tranquilo. La falta de actividad en el Congreso, sumada a la agenda internacional de Milei -quien estará afuera del país por la asunción de Donald Trump y el Foro de Davos- auguran un comienzo de 2025 en calma.

Sin embargo, en la quietud del verano La Libertad Avanza se prepara para un año electoral. Como adelantó este medio, el oficialismo no le cierra la puerta a un acuerdo con el PRO, aunque por estas horas dicha negociación se asemeja más a una seducción uno a uno de los amarillos, que una mesa de diálogo con las autoridades del partido.

"La mayoría del PRO está de acuerdo con La Libertad Avanza, esa es la fusión, el resto es burocrático", dijo una alta fuente que se convirtió del macrismo al liberalismo este año. En la misma línea, agregó que "(Mauricio) Macri apuesta al partido de la oposición, pero el Pro debe estar en el oficialismo".

"Ya de por sí vamos a pasar de tener 38 diputados propios a 80 y pico o 90", sostuvo otro de los asistentes al brindis que se realizó en Casa Rosada al respecto, al tiempo que añadió: "Estoy de acuerdo con lo que dijo el Presidente de que hay que acordar".

Asimismo, confirmó que el Gobierno irá por la eliminación de las PASO, aunque reconoció "que marzo" será el mes límite para intentar lograrlo. "Hay que eliminarlas porque eliminas un quilombo. También se puede aprobar la suspensión por única vez", planteó. Para esto, claro, hay que pasar el verano.

Con información de Ámbito