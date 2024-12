Luego de semanas de desaires y destratos entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei, en los últimos días hubo gestos de acercamientos y guiños de parte del titular del PRO, Mauricio Macri. Claro, el propio Presidente de la Nación envió un ultimátum al partido amarillo con miras a las elecciones legislativas del año que viene.

“O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, advirtió Milei días atrás. Y fue Macri quien respondió con velocidad y se mostró de acuerdo, aunque exigió “cumplir con la palabra como nosotros lo hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”. Estos gestos entre ambos acercaron las partes.

Por estas horas, la principal discusión pasa por la Ciudad de Buenos Aires. Incluso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tomó la decisión de desdoblar las elecciones en CABA. Y esa postura generó cortocircuitos con el Gobierno, hasta fue cuestionado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresidenta del PRO.

“No me gustan elecciones separadas. El país debe votar una sola vez, todo junto. Ya se probó. (Desdoblar las elecciones) es gastar más plata y hacer una doble campaña. No tiene sentido. ¿Por qué se hace? Se hace por conveniencia política, no de la sociedad”, apuntó la funcionaria nacional. Puertas adentro del PRO, reconocen que la decisión del mandamás porteño podía marcar un contrapunto con el Gobierno.

En cualquier caso, el clima de máxima tensión de semanas atrás parece haber quedado en el pasado, aunque persisten algunas distancias. “Siempre quisimos ir juntos. La trampa está en que vayamos juntos y ellos quieran liderar en CABA”, aclara un peso pesado del PRO a nivel nacional, con injerencia en el AMBA.

Pero no son pocos los que creen que llegado el caso, el oficialismo retrocederá en su pretensión de encabezar en la Ciudad. “Son mecanismos de tensión para negociar, no más que eso”, apuntó a TN un referente de primera línea del PRO.

“Tengo la sensación de que empieza a acomodarse”, indicó a este medio un conocedor del armado de listas en el partido amarillo. En última instancia, lo que va a definir si hay acuerdo o no es una reunión del partido que encabezará Macri. Oficialmente, no hay fecha para ese encuentro, aunque “podría ocurrir de un momento a otro”, confió a TN una alta fuente del partido amarillo.

“Yo comparto lo que dice Milei: hay que ir a un acuerdo general en todos los distritos”, remarcó a este medio un dirigente de primera línea en el PRO, que tiene diálogo fluido con Macri y llegada al Presidente.

Con información de TN