Netflix se prepara para el estreno de la segunda temporada de su serie más exitosa de todos los tiempos.

El juego del calamar 2 llegará a la plataforma el 26 de diciembre, tres años después de que la primera entrega batiera todos los récords de audiencia del servicio de streaming.

La serie, filmada y ambientada en Corea del Sur, retoma la historia donde terminó la primera parte.

La nueva temporada presenta al protagonista Lee Jung-jae, quien interpreta a Seong Gi-hun, enfrentándose a una misión de venganza contra los organizadores del mortal juego.

“Es una persona muy cambiada. En cuanto a cómo percibe las circunstancias que lo rodean y se relaciona con el mundo, casi parecerá una persona diferente”, adelantó Jung-jae sobre su personaje. “Está más motivado que nunca por sus objetivos y tiene una convicción extremadamente fuerte para poner fin al juego”.

La primera temporada seguía a Gi-hun, un jugador compulsivo y padre ausente que, junto a otros 455 participantes, competía en versiones mortales de juegos infantiles por una suma extraordinaria de dinero.

Todo comenzó cuando aceptó la propuesta de un enigmático reclutador (Gong Yoo) para ganar dinero real participando en el El juego del calamar, abandonando su mundo anterior.

Tras un viaje en una limusina llena de gas, Gi-hun despertó vistiendo un mono verde en una inmensa sala de literas, junto a cientos de personas vestidas de manera similar.

La primera prueba, “Luz Roja, Luz Verde”, se convirtió en una secuencia icónica que eliminó a una gran cantidad de participantes.

Aunque la mayoría de los sobrevivientes votaron inicialmente por terminar el juego y regresar a casa, en menos de una semana decidieron volver, prefiriendo sus posibilidades en los juegos mortales a sus perspectivas de supervivencia en el mundo exterior.

El final de la primera temporada muestra a Gi-hun como único sobreviviente, descubriendo que el arquitecto del juego era Oh Il-nam (Oh Yeong-su), un anciano moribundo que se había hecho pasar por su aliado durante la competencia.

Cuando está a punto de viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija, recibe una llamada del Front Man (Lee Byung-hun) que lo hace cambiar de planes, optando por buscar venganza.

La trama también incluye al detective Jun-ho (Wi Ha-Joon), quien se infiltró en los juegos buscando a su hermano desaparecido y que, aunque se presume muerto, continúa vivo.

Los nuevos episodios de El juego del calamar estarán disponibles en Netflix a partir del jueves 26 de diciembre. A continuación, los horarios de estreno en diferentes países:

México: 2:00 a.m. (hora central)

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Netflix ya ha confirmado una tercera temporada de El juego del calamar para 2025, donde continuará el enfrentamiento entre el Jugador 456 (Gi-hun) y el Front Man hasta el final de la serie.

El director Hwang Dong-hyuk reveló que los espectadores encontrarán conexiones significativas entre ambas temporadas, incluyendo la reaparición de personajes que tuvieron roles menores en la primera entrega.

“Hay personajes que aparecen en la primera temporada que vuelven a aparecer en la segunda, por lo que será realmente divertido identificarlos”, explica.

Entre estos personajes recurrentes destaca Park Jung-bae (Lee Seo-hwan), el amigo de largo tiempo de Gi-hun que se negó a prestarle más dinero para sus deudas de juego.

También regresarán el prestamista (Kim Pub-lae) y el intermediario de desertores norcoreanos que Sae-byeok (Jung Ho-yeon) buscó para encontrar a su madre.

Hwang señala que la principal diferencia entre ambas temporadas radica en su estructura narrativa.

“La primera temporada seguía una narración más lineal sobre la historia de Gi-hun participando en El juego del calamar, su supervivencia y sus experiencias”, dijo a la revista People.

Y añadió: “En la segunda temporada, nos encontramos con un Gi-hun extremadamente motivado por sus objetivos, que aún mantiene la esperanza en la humanidad, y veremos su enfrentamiento directo con el Front Man, quien hará todo lo posible por quebrar las creencias y la confianza de Gi-hun”.

