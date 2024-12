"Basta de doble varas": Israel le respondió al Papa Francisco

"Los comentarios del Papa son particularmente decepcionantes, porque están desconectados del contexto real y concreto de la lucha de Israel contra el terrorismo yihadista, una guerra en múltiples frentes que se le impuso a partir del 7 de octubre", indicó el comunicado de la cancillería israelí.

Aseguraron que el Sumo Pontífice "lamentablemente ha decidido ignorar todo esto" y remarcaron que las operaciones israelíes tienen como objetivo "atacar" a aquellos terroristas que utilizan a niños como "escudos humanos".

Dentro del comunicado también denunciaron que la organización terrorista mantiene como rehenes a más de 100 personas, entre ellas varios chicos y un bebé, desde hace 442 días.

El Gobierno israelí aseguró también que las Fuerzas de Defensa hacen "esfuerzos extraordinarios para evitar daños a inocentes", al tiempo que remarcó que Hamás busca "aumentar los daños a los civiles palestinos".

"La culpa debe recaer únicamente sobre los terroristas, no sobre la democracia que se defiende de ellos", sostuvieron.

La respuesta por parte de Isarel se produjo luego de que el Sumo Pontífice hablara de "crueldad" en el ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, donde murieron siete niños palestinos, y denunciara a las autoridades de ese país por no permitirle el ingreso al Patriarca de Jerusalén de los Latinos, Pierbattista Pizzaballa.

"No dejaron entrar al Patriarca en Gaza, como habían prometido. Y bombardearon a niños. No es la guerra, es una crueldad. Y quiero decirlo porque es algo que me conmueve", sostuvo Francisco durante las últimas horas.

Con información de Noticias Argentinas